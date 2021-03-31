Промоутер Поветкина: "Буду отговаривать его продолжать карьеру"

Александр Поветкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В выходные наш знаменитый боксер Александр Поветкин проиграл матч-реванш британцу Диллиану Уайту нокаутом и лишился пояса временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. А после поединка в Твиттере знаменитого конферансье Майкла Баффера появилась тревожная запись.

«Я слышал, что Саша плохо себя чувствует, и он едет в больницу ... давайте все будем надеяться, что с ним все будет в порядке, но сначала безопасность и правильное обследование…», - написал Баффер. Мы позвонили промоутеру Поветкина Андрею Рябинскому.

- Андрей Михайлович, как дела у Саши Поветкина, говорят он после боя попал в больницу, вы с ним виделись, разговаривали? Как он себя чувствует?

- Мы разговаривали несколько раз по телефону, пока еще не виделись, договорились, что он на следующей недельке приедет ко мне. Чувствует себя более-менее, никаких проблем нет, но на всякий случай еще раз пройдет диспансеризацию.

- Вы у себя в Твиттере написали, что будете отговаривать его продолжать карьеру. Был разговор?

- Буду. Да. Пока просто я ему по телефону сказал, что мы будем с ним на эту тему разговаривать, и я буду разговаривать. Договорились встретиться на следующей неделе.

Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- А видели бой Тимофея Цзю, он только что в Австралии послал в нокаут ирландца Тима Хогана?

- Я весь бой не смотрел, видел отрывки.

- Ну и как ваши впечатления? Готов Цзю-младший на большие бои?

- Наверняка да. Я и до э того его бои видел, считаю, что он талантливый парень. Но предметно не могу прокомментировать…

- Его отец Костя Цзю заявил, что он очень хотел бы привезти своего сына в Россию, но пока не было хороших предложений, контрактов и т.д. Как вы думаете, теоретически возможно организовать здесь чемпионский бой?

- Откуда ж я знаю? Наверное, да.

- Вы с ним не работаете?

- Нет.

- Просто болельщики интересуются, вот если Поветкин уйдет, вы не бросите продюсировать такие отличные боксерские вечера, к которым мы все уже привыкли?

- Посмотрим. Видно будет.

- Но «Мир бокса» ведь ваш существует?

- Существует.

- Вы недавно в Инстаграм выставили фото джентльменов - это по какому поводу у вас был сбор?

- Просто так. По поводу того, чтобы Сашу поддержать.

- Отлично получилось. Передавайте Саше все наши лучшие пожелания, ну и будем все-таки ждать от вас каких-то новых свершений. Потому что очень скучно без этого. Андрей Михайлович, пожалуйста, не бросайте бокс.

- Понимаю. Хорошо. Постараюсь.

"Сегодня мы все болеем за Саню Поветкина", - подписал Андрей Рябинский фото, на котором он в окружении наших звезд бокса.