Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Разговор с членами правительства на тему финансирования программ развития регионов (оно проходило в среду, 31 марта, в режиме видеоконференции) президент начал не совсем обычно. (Точнее говоря, это была показательная форма решения региональной проблемы. А, может, разминка.)

- Перед тем, как мы начнём работать, просил бы вас позаниматься с вопросом Башкирской содовой компании, - предложил Путин. - Как вы знаете, в соответствии с решением суда около 96 процентов акций компании были переданы в собственность Российской Федерации. Важно обеспечить долгосрочную, эффективную работу компании и выпуск конкурентоспособной продукции, а это, конечно, чрезвычайно важно вообще всегда, но и сегодня в особенности, имею в виду, что это сохранение рабочих мест, обеспечение заработной платы людей.

Один из ключевых вопросов здесь – грамотное управление предприятием. Решения на этот счёт приняты. Прошу Правительство передать 38,3 процента акций Башкирской содовой компании в собственность Республики Башкортостан – собственно говоря, это то, что и было у Башкирии. Но кроме этого ещё 11,7 процента плюс одна акция, как мы договаривались, в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики. И это значит, что республика Сергей Степашин, экс-премьер: «Да, мы все чаще разрезаем ленточки у новых домов. Но это - не советское хобби. Больше стало новостроек». сможет полноценно управлять этой компанией.

Кроме того, прошу заключить специальное соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Башкортостан.

В этом соглашении нужно определить конкретные планы и основные показатели работы Башкирской содовой компании, включая объёмы производства и инвестиций. Нужно посмотреть, как компания будет управляться, а также предусмотреть механизмы контроля за использованием государственного имущества.

Михаил Владимирович, мы с вами на эту тему неоднократно говорили, пожалуйста, прошу довести это всё до логического завершения.

- Принято, Владимир Владимирович, - отрапортовал премьер Мишустин.

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ МИНИСТРЫ

Евгений Зиничев, глава МЧС:

- ... В зону подтопления из-за весенних паводков в этом году попадают около 5 тысяч населенных пунктов, где живет порядка 1,5 миллиона человек. Непростая паводковая ситуация может сложиться в регионах Сибири, Урала, Поволжья. Прогнозируются заторы на реках Амур, Енисей, Северная Двина, Лена и реках Волжско-Камского водного бассейна. В зону возможного подтопления подпадает порядка 5 тысяч населенных пунктов с населением около 1,5 миллиона человек.

В соответствии с решением Совета Безопасности, с 13 по 15 апреля текущего года будет проведено крупномасштабное учение единой системы предупреждения ЧС, в том числе с привлечением группировки воздушных судов и беспилотных авиационных систем. Все мероприятия по защите населения и социальной инфраструктуры от паводков и природных пожаров будут реализовываться с учетом фактического развития обстановки.

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии:

- Прогнозы по лесным пожарам и паводкам... Сразу отмечу, что основа, на которой они базируются, это данные Росгидромета. По долгосрочному прогнозу пожарной опасности в апреле - мае огневые риски будут в регионах Северного Кавказа, Урала, Сибири, Дальнего Востока. С наступлением лета к ним добавятся субъекты Приволжья, Центральной и Южной России. Лесопожарный период постепенно пойдет на спад лишь в октябре.

Что касается прогноза по паводкоопасному периоду, то непростая обстановка ожидается в Сибири, на Урале и в Приволжье. Пристальное внимание специалистов Росгидромета приковано к Северной Двине, Лене и Енисею, где при вскрытии рек возможны опасные заторы льда. А если весна будет еще и «дружной», то есть и ледостав, и осадки одновременно, то возможны подтопления в Центральном и Дальневосточном округах, поэтому основная задача всех ведомств и регионов – максимально подготовиться к непростым месяцам.

Марат Хуснуллин, вице-премьер правительства РФ:

- Сейчас рассматривается вопрос о расширении программы на базе Фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры. В том числе мы, Владимир Владимирович, просили бы рассмотреть, так как это окупаемые проекты, возможность использовать средства и Фонда национального благосостояния... Возвратность этих средств обеспечат за счет оптимизации затрат на содержание коммунальных сетей, снижение их аварийности и повышение энергоэффективности. Уже в пяти регионах России запущена программа модернизации ветхих сетей с износом более 60%.

Максут Шадаев, глава Минцифры:

- Мы открыли сегодня тестовую версию портала «Госуслуги», все желающие могут с ней ознакомиться. Кроме серьезной технической модернизации и перехода на новую архитектуру, мы меняем формат взаимодействия с пользователями. Теперь многие вещи можно делать в прямом диалоге с порталом, не нужно читать инструкции и регламенты, пользователи задают вопросы, портал отвечает. Фактически портал проводит пользователя через сценарии получения услуг, говорит, какой набор документов нужен в каждом конкретном случае...

(Старая версия прекратит работу в третьем квартале 2021 года)

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Первое, что касается сбалансированности бюджетов субъектов Федерации. В прошлом году ещё Антон Германович (Силуанов) непосредственно, в постоянном режиме занимался этой работой. Я только что об этом вскользь упомянул: Министерство финансов запустило дополнительные механизмы поддержки региональных финансов, и такой подход в целом сработал успешно.

Я уверен, что и в этом году Минфин предложит необходимые инструменты и реализует соответствующие меры, сейчас Министр об этом сказал.

При этом нормализация бюджетной политики в регионах должна быть поэтапной, так же как и предусмотрено для федерального бюджета. Прошу учитывать это при определении объёмов дополнительной поддержки. Но и контроль со стороны Минфина должен быть постоянным, чтобы потом не говорили: ах-ах, что ж там произошло? А вы-то куда смотрели? Я понимаю, что каждый чих, каждую запятую не проконтролируешь, но всё-таки, вы же видите, что происходит, надо вовремя тогда реагировать, и такой механизм есть.

- Второе. Как уже сказал, мы последовательно работаем над оздоровлением региональных финансов. Собственно говоря, и сегодня этим занимаемся. Один из ключевых этапов здесь – реструктуризация коммерческой задолженности, что мы сегодня и обсуждаем. Такие кредиты, как правило, стоят дорого, выдаются на короткий срок – об этом, по-моему, коллега из Мордовии говорил, – и являются весьма обременительными для регионов.

Нужно финализировать параметры такой реструктуризации, сделать её максимально справедливой, провести это уже в ближайшее время, не откладывая в долгий ящик.

- Третье. Именно сейчас, на этапе восстановления экономики и доходной базы регионов, крайне важно дать субъектам дополнительные возможности и инструменты для развития инфраструктуры, помочь сформировать базу для будущего экономического роста.

Марат Шакирзянович (Хуснуллин) рассказал о принципах такой общенациональной программы. Безусловно, я их поддерживаю. При этом отмечу, что реализация программы должна контролироваться строго и Минфином, и профильными ведомствами: нельзя допустить ситуации, когда заёмные ресурсы, привлекаемые под развитие инфраструктуры, направляются на покрытие текущих расходов. А их мы с трудом контролируем.

В завершение хочу напомнить, что сейчас идёт активная работа над подготовкой Послания Федеральному Собранию. В этой связи прошу, уважаемые коллеги, в двухнедельный срок определить параметры дополнительной финансовой поддержки субъектов в текущем году, так чтобы я мог учесть это и в Послании Федеральному Собранию.