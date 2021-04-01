"Нос" Андрея Хржановского: хотели носатого, показали усатого

Если вы надеетесь увидеть в мультфильме историю по Гоголю - не надейтесь. Фото: Youtube

1 апреля - очередная годовщина рождения Николая Васильевича Гоголя. Примерно к этим датам или чуть раньше (в кинотеатрах еще идет) режиссер Андрей Хржановский выпустил новый мультфильм "Нос, или заговор "не таких"".

Все мы со школьных времен помним анекдот, или, говоря словами Белинского, арабеск про майора Ковалева, который тринадцать дней прожил без носа, а потом обнаружил его на старом месте, как ни в чем не бывало.

Правда, если вы надеетесь увидеть в мультфильме историю по Гоголю - не надейтесь. Зрелище в фирменном Хржановском стиле больше напоминает культурный винегрет.

Такое высокое искусство, что видны только ноздри

Андрею Хржановскому 81 год и он - живой классик советской анимации. Знаменитые его работы - "Жил-был Козявин", "Дом, который построил Джек", "Королевский бутерброд", и в особенности трилогия по рисункам Пушкина - никогда простотой не отличались, поэтому для них даже придумали термин "соцсюрреализм". Нынешнюю ленту, которая пересюрила все прошлые творения, называют вершиной творчества, шедевром и все критики рассыпаются в комплиментах. При этом тактично умалчивают, что во время показа мультфильма в зале сидит от силы три человека, да и те к середине полуторачасового действия начинают уползать по стеночке, а потом ругаются в соцсетях, мол, такое высокое искусство, что нам видны только ноздри.

Что представляет из себя мультфильм

Полуторачасовое зрелище разделено на три "сна". Режиссер обыгрывает слова "нос" и "сон", создавая бессюжетное нечто. Сначала речь идет, вроде бы, о Гоголе. Вот тот уезжает из Малороссии вдоль вангоговских подсолнухов. Вот его встречает холодный Петербург. У Гоголя мерзнет нос. Неожиданно появляется молодой Шостакович, который пишет оперу "Нос". Гоголь и Шостакович соединяются в экстазе и в дальнейшем ходят только парой. Далее замешивается культурный винегрет: персонажи из "Сватовства Майора" Федотова флиртуют с "Купчихой за чаем" Кустодиева. Герои картин Пиросмани сменяются "Бурлаками на Волге" и неузнанными резидентами картин из Третьяковки. Голая женщина с письим воротником гарцует на кочерге и страшно разевает рот.

Невесть откуда появляется Булгаков. Он пишет письмо Сталину с жалобами, что его не ставят. Потом Булгаков исчезает, зато на экране устаканивается Сталин. Все это сопровождается душераздирающей авангардной музыкой. Главная задача зрителя - дожить до третьей части, обличительной и самой лучшей в фильме. Но редкая птица не улетит к середине...

Сопливых вовремя целуют

Хржановский задумал снять фильм по "Носу" еще в шестьдесят девятом, когда был студентом ВГИКа и, вроде бы, сам Шостакович дал ему на это добро. В те годы будущему мэтру не позволили снять это якобы по политическим соображениям. Поэтому он осуществил план лишь сейчас, спустя более чем полвека. Если перестоявшее вино скисает и становится уксусом, то передержанные великие замыслы превращаются в нечто вроде "Трудно быть богом" Германа и "Француза" Андрея Смирнова. Олдскульно, затянуто, душно. Сумбур вместо сюжета и сведение счетов с теми, кого давно уж нет.

Наивное лукавство мультфильма (кстати, претендовавшего на "Оскар" этого года) в том, что где-то он слишком сложный, а где-то до неприличия простой. Например, все склейки, переброски на двести лет назад и вперед сделаны с такой скоростью, что не успеваешь ничего понять. Даже лояльный Антон Долин признавался, что смотрел мультфильм в записи, чтобы можно было поставить на паузу, и осознать, откуда что взялось. Однако посреди сложных щей и кадров с щеголяющим по проспекту и присаживающимся в лимузин Носом появляются монтажные склейки с выступлениями политиков. Так, чтобы не в нос, а в лоб прозвучало откровение от автора, кого именно он считает Носом.

Ну ок, если мэтр считает, что это высокохудожественное откровение - пусть так и будет.

Еще, помимо грамматических ошибок и, например, слова "сгущеное молоко", написанное с одним "н", фрустрирует и то, что Хржановский продолжает тенденцию разделения на "своих и чужих". В фильме Андрея Смирнова "Француз" был поразительный постскриптум, гласящий, что фильм посвящен "памяти Александра Гинзбурга и его друзей, тех, кто хотел жить не по лжи". Получалось, что "не по лжи" в Советском союзе жили только диссиденты.

Наивное лукавство мультфильма в том, что где-то он слишком сложный, а где-то до неприличия простой. Фото: Youtube

Хржановский пошел дальше. Он прямым текстом назвал тех, для кого этот мульфиьм создан. Лица "своих" показаны в первых же кадрах, когда в самолет "Николай Гоголь" садятся Чулпан Хаматова, Юрий Рост, Нюта Федермессер, сам Хржановский, Антон Долин (изящный комплимент кинокритику, которому предстояло оценивать творение) и другие...

В финале метафора закольцовывается: мы видим целое небо самолетов с именами уничтоженных писателей, режиссеров, ученых. В сочетании с названием фильма, "заговор не таких", нам сообщают, что люди из первых кадров - "не такие". Они и есть совесть нации, правопреемники загубленного Мейерхольда, Мандельштама, Флоренского, Бродского, Солженицына, Шаламова, Бабеля...

Именно для них, "не таких", умных и культурных, этот мультфильм и создан. Они поймут, а остальным не нужно.

А причем тут Гоголь

Честно, чтобы досмотреть фильм, я ходил три раза. В последний раз - вошел в зал на второй трети мультфильма. И не пожалел. Лучшая часть - третья, где экранизирован "Антиформалистический раек".

Интереснейшее произведение Шостаковича, для которого композитор написал не только музыку, но и слова, взяв выдержки из реальных выступлений партийных функционеров:

".. реалистическую музыку пишут народные композиторы,

а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы", - поет с грузинским акцентом товарищ Единицын.

Это произведение, несмотря на то, что было написано кучу лет назад, выглядит и смешно, и грустно, и современно.

А причем тут Гоголь? - спросите вы.

А Гоголь, наверное, заключается в том, что я шел смотреть мультфильм по Гоголю, а мне опять показали про Сталина.