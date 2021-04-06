Сотни массажисток из Филиппин чуть не трудоустроили под видом высококвалифицированных специалистов

Преступникики приговорены к различным срокам лишения свободы от 1 года и 3 месяцев до 2 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

В Ярославле члены преступной группы приговорены к различным срокам лишения свободы от 1 года и 3 месяцев до 2 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденные за организацию незаконной миграции Самодурова Н., Квашенкина С., Саблюкова А., Новоторова С., Абдул-Ганеева H., Ахмедова Г. и иностранный гражданин Ахмедова Э.И. были заключены под стражу в зале суда.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий на территории Московского региона и Ярославской области в 2019 году пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей канал незаконной легализации иностранцев.

С использованием поддельных документов от имени фиктивных юридических лиц, зарегистрированных на территории России, за денежное вознаграждение они намеревались осуществить незаконный въезд и пребывание на территории России более 400 граждан Республики Филиппины под предлогом их трудоустройства в качестве высококвалифицированных специалистов в организации, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, - пояснили в ФСБ России.

Судом установлено, что за оказание противоправных услуг члены преступной группы получили с каждой иностранки 3 500 долларов США. Как стало известно "КП" "высококвалифицированные специалисты" собирались найти работу в массажных салонах и других заведениях для сомнительного досуга отдельных москвичей и гостей столицы.

В ходе рассмотрения уголовного дела суд учел, что обвиняемые полностью признали свою вину, дали исчерпывающие показания о своей противоправной деятельности, а также в полном объеме исполнили условия, заключенного с ними досудебного соглашения о сотрудничестве. Миграция филиппинок в другие страны началась с 70-х годов прошлого столетия, когда в этой стране были размещены американские базы. Именно рядом с ними появились первые массажные салоны. Многие американские солдаты даже стали привозить с собой в США филиппинок, вступали с ними в брак. После того, как проституция на Филиппинах была запрещена законом, многие местные жительницы стали выезжать в поисках самореализации за рубеж. С тех пор массаж с оказанием сексуальных услуг стал для филиппинок самой доступной и доходной профессией.