Дмитрий Песков: В Кремле дорабатывают порядок допуска гостей на оглашение Послания Президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Известен ли уже порядок допуска политиков, общественных деятелей, которые приглашены, которые смогут присутствовать на оглашении Послания Президента России 21 апреля? - такой вопрос задал я Пескову в среду, 7 апреля.

Вот что ответил пресс-секретарь:

- Мы дорабатываем сейчас разные детали, в том числе, и с санитарными властями, и в ближайшие дни уже будет соответствующая информация распространяться.

Но пока нам нужно еще несколько дней на доработку деталей.

- Вы нам как-то рассказывали: чтобы пройти в Кремль, нужно принести с собой копию справки об антителах. А если вот депутат, который пришел на Послание, не привит или у сенатора, не дай Бог, температура от волнения подскочит?

- Так вот - как раз это те самые детали, которые мы дорабатываем и потом мы их уже доведем до сведения всех приглашенных.

- То есть, успеем предупредить? Справки - то-се, антитела...

- Безусловно.