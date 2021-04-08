Выборы в Госдуму 2021: Мы одномандатники, бравые ребята

Выборы в Госдуму в сентябре. Признаки предвыборной компании наблюдаются уже сейчас, в апреле.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Выборы в Госдуму в сентябре. Признаки предвыборной компании наблюдаются уже сейчас, в апреле. В пресс-центре Россия 8 апреля прошел круглый стол. Его тема может стать одной из ключевых в общественно-политическом пространстве. Звучит так: «Борьба в одномандатных округах на выборах 2021: перспективы обновления».
В обсуждении участвовали директора Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин и института новейших государств Алексей Мартынов. Сказали свое слово руководители Центрального аппарата партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев и экспертного совета Экспертного института социальных исследований(ЭИСИ) Глеб Кузнецов, директор по политанализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский и профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.
Модерировала дискуссию глава Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. В чем главная интрига? Может ли в стране появится пятая парламентская партия? И насколько жесткой окажется борьба в одномандатных округах?
Виктор Потуремский нарисовал идеальный образ кандидата в депутаты:
- Мы выделили три основные сферы, которые имеют значение для поддержки того или иного кандидата. Личностные характеристики, компетенции и его управленческие возможности, способности реализовать заявки населения. Уровень образования — оно должно быть качественным обязательно. Даже уровень вуза, который закончил кандидат, граждане обсуждают. Чуткость к нуждам простых людей - особая. Не особо котируется лобовая критическая информация. Роль «Баба Яга против всех» уже не играет — а конструктив то где? Местное происхождение важно. Кандидат должен точно понимать экономическую и социальную повестку региона на уровне избирателя. Не актуален тип «артист и спортсмен». И избиратель начинает воспринимать партийность как реальную ресурсность кандидатов. Историй про самовыдвижение окажется меньше. Партии воспринимаются в прикладном значении — насколько кандидат от данной партии сможет привлечь больше ресурсов.
В представлении избирателей у кандидата шесть ролей. Роль защитника — депутат решает конкретные проблемы. Лоббист — способен принести дополнительные ресурсы. Патриот — особо предан округу. Дока - компетентный в насущных делах. Законотворец — если не юрист, то близко к этому. Реализатор — доводит до конца начатое. Что хотят в итоге? Улучшение качества жизни населения. И способность показать, как его действия помогли конкретному жителю. Люди голосуют за тех, кто имеет доверие, доказанное поступками плюс эмоциональная привязанность.
Олег Матвейчев дал оценку шансам кандидатов от партии власти в одномандатных округах:
- Есть факторы, по который «Единая Россия» может набрать от 190 до 200 мандатов. Компанию они уже начали. Праймериз у ЕР идут. Они встречаются с людьми. Закладывают сюжеты для СМИ. От одномандатников, которые ничего не делали для округа, ЕР отказалась. Остались реально работающие. Кандидатам - популистам будет сложно: кандидат от единороссов будет гнуть их тем, что он конкретно сделал. Административный ресурс — работает. С помощью глав школ, больниц и других учреждений — легче организовать помощь. Человека на встрече с кандидатом от ЕР попросили решить проблему. И он говорит, мол, сам не могу. Но делает звонок - и глава района исполняет за счет бюджета. И люди видят - проблема решилась.
Деньги — важный фактор в компании, когда работаешь в 500-тысячных округах. Можно выиграть на встрече на своей харизме на выступлениях в маленьких округах. Но в 500-тысячном округе такие встречи ничего не решают. Надо заходить черед большую рекламу, а все это стоит очень больших денег. Шансы малых партий, вроде «Родины», как и других - единичны.
За полгода до выборов в российский парламент кампания фактически началась, и она обещает быть бурной
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Павел Данилин оценил шансы левых, в первую очередь коммунистов:
- КПРФ входит в эти выборы в состоянии полного раздрая, полагаю. Такого не было в ее истории ни в 1990-е, ни в 2000-е. Аналитики спорят — третье или четвертое место коммунисты займут и сколько у них будет одномандатников. По прогнозам, ЛДПР опережает коммунистов. Список из 12 лидеров в одномандатных округах пытался составить — не вышло. От Зюганова, похоже, устали. Есть идеологическая проблема - коммунистам нечего сказать нового . О каком времени они говорят в своей программе? О проблемах 1990-х? От КПРФ многие бегут. Бегут те, кого подставил лидер московской организации Рашкин. Бегут и те, кто не видит перспектив от организации, скатывающейся в геронтократию. По итогам выборов 2016-го всего лишь 7 депутатов-коммунистов были избраны по одномандатным округам. При том они добыли победу не в жесткой конкурентной борьбе — о такой можно было говорить лишь в трех округах. А в других были уступки со стороны партии власти. Без пакетного соглашения шансы одномандатников-коммунистов выглядят, на мой взгляд, весьма призрачными. Ну, например в Краснодаре есть элитный консенсунс, где коммунисты не нужны. Есть проблемы в Приморье, в Хакасии. Большой вопрос в Хабаровском крае. Костромская область — скорее нет, чем да. Как и Новосибирская область. В Московской области можно пробовать сражаться за мандат. В Алтайском крае коммунисты могут на что-то претендовать.
Глеб Кузнецов рассказал о запросе на обновление:
- Одномандатные округа —это менее стабильная история, чем партийные списки. Голосование в этих округах проходит на фоне остроты проблем в территориях, неудовлетворенности граждан тем, что происходит с экономикой. Сочетаются выраженность запроса на обновление и партийная лояльность к тем, кто решал вопросы. И тут есть перспективы для значительного обновления состава одномандатников. Новые партии набирают там, где есть возможность голосовать за конкретного человека. При том, что есть сидящие по 20-30 лет компетентные и приводящие деньги депутаты - но выигрывают у них новички. И дело не в молодости, вообще не в возрасте, а в подходе. Дедушка-кандидат может быть более молодым по сути, чем любой 30-40-летний карьерист, который и округ не знает, и людей не любит. Такой, из категории «артист-спортсмен». Появляются ли тут дополнительные шансы у оппозиции — на наш взгляд, нет. Кандидатов от оппозиции много, а представитель партии власти в бюллетене всегда один. В Единой России серьезная работа идет на праймериз. Обновление в ЕР носит плановый, а иногда и принудительный характер. Партийный начальник, может, и хотел бы посидеть в депутатах, но ему не дают — большое количество волонтеров планируется сейчас через праймериз вводить в выборную компанию. Обновление неизбежно. Но оно не гарантирует расширение оппозиционных кандидатов. Новые единороссы без опыта работы в парламенте могут придти из- за Урала.
Алексей Мартынов дал оценку шансам кандидатам от различных партий, в том числе, непарламентских:
- Мы весь созыв делаем замеры эффективности действующих депутатов. И предлагаем экспертам оценить шансы на переизбрание депутата, при условии, что выборы состоятся в предстоящие выходные. Если смотреть всех депутатов —то треть депутатов в «красной зоне» окажутся у ЕР и ЛДПР. У «Справедливой России» история несколько отличается. Что касается одномандатников — там вообще картина иная. У единороссов и коммунистов представленность меньше в «красой зоне». У либерал-демократов» около половины «неизбираемых». У эсеров ситуация лучше остальных — они традиционно хорошо выступают в одномандатных округах. При том у ЕР сегодня по текущим оценкам - 196 одномандатников проходят в Госдуму. Почему? У них герои сегодняшнего дня. Это врачи и волонтеры, проявившие себя в пандемию. Яркие люди, за которых сегодня борются все партии, желающие участвовать в выборах. У ЕР у единственной есть механизма «воспроизводства новых людей». У них в прошлый раз было 203 округа. Не исключаю, что они смогут повторить результат 2016 года. У КПРФ всего 7 - и половина на грани переизбираемости. И взять новичков негде. Кто может усилиться? Эсеры сильно обогатились за счет партийного объединения. Они увеличили электоральные возможности за счет ярких людей, патриотов в регионах. СР могут удвоить свой результат в одномандатных округах. И произойти это может за счет провал ЛДПР и КПРФ, а не за счет провала ЕР. Люди слегка подустали от депутата как представителя в федеральной власти. А тут приходит кто-то яркий и деятельный из волонтеров, из врачей. Так что, полагаю, приятно удивит на выборах «Справедливая Россия - За правду».
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