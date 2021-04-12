В День космонавтики Kosmostars® помог детям отправить послание в космос

Физически холст можно увидеть в музее «ИнноПарк» в Центральном Детском Магазине до 21 апреля 2021 года.

12 апреля 1961 года все телерадиокомпании страны прервали свои передачи, чтобы сообщить важную новость: человек в космосе. А с фразы Юрия Гагарина: «Поехали!» - началась новая эра освоения Вселенной. Продолжая пробуждать космическое любопытство, бренд медовых звёздочек и ракет Kosmostars® предложил детям пофантазировать над тем, как выглядят инопланетяне, чтобы на основе их рисунков создать настоящее послание для других цивилизаций.

Начиная с 22 марта, команда Kosmostars® собирала лучшие творческие работы в рамках промоакции и в социальных сетях под хештегом #КосмосЭтоKosmostars для того, чтобы самые оригинальные продолжили «жизнь» на настоящем холсте, который 9 апреля появился в детском музее «ИнноПарк».

Сегодня, 12 апреля, фотография полотна по мотивам детских работ отправилась бороздить внеземное пространство при помощи сервиса spacespeak.com. Это абсолютно реальное путешествие стало возможным благодаря последним технологиям, которые позволяют закодировать сообщение и передать его в космос с помощью радиочастот малой мощности. Бренд решил не упустить шанс осуществить мечты начинающих исследователей и сделал всё возможное, чтобы каждый ребёнок смог приблизиться к космическим приключениям.

Послание дойдёт до звездной системы Альфа Центавра примерно через 4 года и будет еще долгие годы путешествовать по бескрайним просторам галактики в формате элементарных частиц. И, кто знает, может быть, инопланетяне услышат наш сигнал, и через много лет мы получим ответ.

Рисунки детей со всей России стали вдохновением для художницы Екатерины Сорвачевой, которая перенесла их на холст. Увидеть послание детей сможет каждый посетитель «ИнноПарка» в ЦДМ до 21 апреля 2021 года.

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