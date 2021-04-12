Бастрыкин: виновных в пожаре на фабрике "Невская мануфактура" будут устанавливать московские следователи

На месте пожара на фабрике "Невская мануфактура". Фото: REUTERS

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина дело о пожаре на одном из предприятий Северной столицы, возбужденное по статье Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности" , для дальнейшего всестороннего расследования передано в Главное следственное управление СК России. Его будут расследовать московские следователи.

- Возгорание произошло сегодня на фабрике "Невская мануфактура", расположенной на Октябрьской набережной. В тушении огня было задействовано несколько пожарных расчетов. Двое сотрудников МЧС в ходе ликвидации пожара получили ожоги и были госпитализированы. Кроме того, судьба еще одного пожарного остается неизвестной, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что для оказания содействия следователям в расследовании произошедшего Александром Бастрыкиным в Санкт-Петербург направлены криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

Криминалисты СК России, имеющие опыт работы на местах происшествия техногенного характера, приступят к осмотру территории после ликвидации огня с использованием необходимой криминалистической техники. Им предстоит исключить поджог и установить причину возгорания.

- Глава ведомства указал на необходимость тщательной оценки всех обстоятельств произошедшего, установления всех лиц, причастных к случившемуся, а также выяснения причин пожара, повлекших серьезные последствия, - подчеркнула Петренко.

Отметим, что статья Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности" предусматривает наказание до 2 лет колонии.

Кстати, во вторник Преображенский суд столицы огласит приговор по громкому делу о гибели восьми московских пожарных в сентябре 2016 года на Амурской улице. Во время тушения пожара с кошачьим кормом и погребальными венками погибли 8 пожарных. Подозреваемые в их гибели командиры могут получить до 6 лет колонии.