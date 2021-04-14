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В мире14 апреля 2021 18:16

В тюрьме умер осужденный на 150 лет "американский Мавроди"

Главный мошенник века Берни Мэдофф организовал крупнейшую в истории финансовую пирамиду
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
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Карьеру Мэдоффа погубил финансовый кризис 2008 года, когда ряд крупных инвесторов потребовали вернуть вложенные средства.

Карьеру Мэдоффа погубил финансовый кризис 2008 года, когда ряд крупных инвесторов потребовали вернуть вложенные средства.

Фото: REUTERS

В одной из американских тюрем скончался 82-летний Берни Мэдофф – бизнесмен, бывший председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ.

У Мэдоффа не было шанса выйти на свободу при жизни: в 2009 году суд приговорил его к 150-летнему тюремному заключению.

Сообщается, что смерть наступила от естественных причин. Ранее адвокаты Мэдоффа сообщали о том, что их клиент страдает от онкологического заболевания.

Мэдофф стал известен во всем мире как создатель крупнейшей в истории финансовой пирамиды. Его компания проработала по т.н. схеме Понци более 40 лет. В результате краха пирамиды пострадало до 3 млн. человек, потери которых составили 17,5 млрд. долларов. Некоторые, потерявшие свои средства покончили жизнь самоубийством.

Компания Madoff Investment Securities считалась одной из самых надежных и прибыльных инвестиционных компаний в мире. Среди ее клиентов были крупнейшие банки, пенсионные фонды, многие знаменитости.

Компания Мэдоффа была «успешной» якобы потому, что имела доступ к инсайдерской информации. Она считалась ведущей на мировом фондовом рынке.

Причины, по которой мошеннику удавалось долго водить всех за нос, до сих пор являются предметом обсуждения. Одни говорят, что у него были влиятельные покровители из надзорных органов, другие считают, что Мэдофф искусно пользовался прорехами в нормативах: в конце каждого квартала он продавал подставной компании все свои акции, что освобождало его от регулярной отчетности.

2009 год, Мэдофф во время громкого судебного процесса в Нью-Йорке.

Фото: REUTERS

Его погубил финансовый кризис 2008 года, когда несколько крупных инвесторов обратились с требованием вернуть вложенные средства на солидные суммы, и Мэдофф не смог одномоментно выполнить эти обязательства.

Немало времени и средств Мэдофф тратил на поддержание своего имиджа успешного бизнесмена: он жертвовал миллионы музеям, театрам, благотворительным фондам, избирательные кампании политиков, был членом нескольких элитных клубов, владел дорогой недвижимостью и яхтой.

Украденные миллиарды не принесли ему счастья: один из сыновей Берни Мэдоффа покончил с собой после того, как началось расследование, второй скончался от рака, супруга подала на развод.

История Мэдоффа легла в основу сценария фильма «Лжец. Великий и ужасный», где главную роль сыграл актер Роберт де Ниро.

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