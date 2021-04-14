В тюрьме умер осужденный на 150 лет "американский Мавроди"

Карьеру Мэдоффа погубил финансовый кризис 2008 года, когда ряд крупных инвесторов потребовали вернуть вложенные средства. Фото: REUTERS

В одной из американских тюрем скончался 82-летний Берни Мэдофф – бизнесмен, бывший председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ.

У Мэдоффа не было шанса выйти на свободу при жизни: в 2009 году суд приговорил его к 150-летнему тюремному заключению.

Сообщается, что смерть наступила от естественных причин. Ранее адвокаты Мэдоффа сообщали о том, что их клиент страдает от онкологического заболевания.

Мэдофф стал известен во всем мире как создатель крупнейшей в истории финансовой пирамиды. Его компания проработала по т.н. схеме Понци более 40 лет. В результате краха пирамиды пострадало до 3 млн. человек, потери которых составили 17,5 млрд. долларов. Некоторые, потерявшие свои средства покончили жизнь самоубийством.

Компания Madoff Investment Securities считалась одной из самых надежных и прибыльных инвестиционных компаний в мире. Среди ее клиентов были крупнейшие банки, пенсионные фонды, многие знаменитости.

Компания Мэдоффа была «успешной» якобы потому, что имела доступ к инсайдерской информации. Она считалась ведущей на мировом фондовом рынке.

Причины, по которой мошеннику удавалось долго водить всех за нос, до сих пор являются предметом обсуждения. Одни говорят, что у него были влиятельные покровители из надзорных органов, другие считают, что Мэдофф искусно пользовался прорехами в нормативах: в конце каждого квартала он продавал подставной компании все свои акции, что освобождало его от регулярной отчетности.

2009 год, Мэдофф во время громкого судебного процесса в Нью-Йорке. Фото: REUTERS

Его погубил финансовый кризис 2008 года, когда несколько крупных инвесторов обратились с требованием вернуть вложенные средства на солидные суммы, и Мэдофф не смог одномоментно выполнить эти обязательства.

Немало времени и средств Мэдофф тратил на поддержание своего имиджа успешного бизнесмена: он жертвовал миллионы музеям, театрам, благотворительным фондам, избирательные кампании политиков, был членом нескольких элитных клубов, владел дорогой недвижимостью и яхтой.

Украденные миллиарды не принесли ему счастья: один из сыновей Берни Мэдоффа покончил с собой после того, как началось расследование, второй скончался от рака, супруга подала на развод.

История Мэдоффа легла в основу сценария фильма «Лжец. Великий и ужасный», где главную роль сыграл актер Роберт де Ниро.