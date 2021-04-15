Опубликована спортивная программа ПМЭФ-2021

Подробная информация о мероприятиях доступна на сайте ПМЭФ, в разделе «Спортивная программа», и в Личном кабинете участника

- Последствия пандемии еще сильнее акцентировали роль занятий спортом для человека и общества. Поэтому закономерно, что у Форума, посвященного в том числе переосмыслению новой нормальности, будет мультиспортивная программа. Помимо увлекательной соревновательной составляющей, у мероприятий будет своя роль: усиление позиций российского спорта, продвижение спортивных федераций и проектов, презентация новых зрелищных и туристических продуктов, популяризация здорового образа жизни. Актуальная спортивная повестка будет представлена и в деловой программе Форума, – рассказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Первым спортивным мероприятием, прошедшим под эгидой ПМЭФ-2021, стал матч по конному поло, прошедший 7 апреля в Дубае - клуб «Монте-Карло» (Монако) выиграл у «Дезерт Палм» (ОАЭ). Также в апреле состоится Roscongress MCC Club по шахматам – 16 апреля участников примет Московский столичный клуб.

2 июня на площадке Форума финиширует «Ралли Мира», организатором которого является фонд «Будущее Родины». В этом году в нём примут участие 10 советских ретроавтомобилей, которые с 24 мая по 2 июня пройдут по маршруту Сан-Марино – Монако – Санкт-Петербург. Вечером этого же дня лидеры политики, бизнеса и звёзды спорта встретятся на льду «Таврического сада» в гала-матче Roscongress Cup по хоккею.

Вечером 3 июня участники ПМЭФ смогут подзарядиться энергией для дальнейшей работы на Форуме на турнире по сквошу.

4 июня под эгидой ПМЭФ состоится дебют клубного турнира по дзюдо «Вызов». Восьмикратный чемпион Европы среди клубных команд «Явар-Нева» бросит вызов двукратному чемпиону Испании «AJM Мадрид» (мужчины) и пятикратному чемпиону Испании «Валенсии» (женщины). Противостояние грандов европейского дзюдо пройдет в формате «стенка на стенку» в два раунда по 7 пятиминутных поединков. Ареной для «Вызова» станет клуб MillCreek во Всеволожске.

- ПМЭФ открывает новые возможности для продвижения дзюдо, взаимодействия спорта и бизнеса. В прошлом году в наши планы на Форум вмешалась пандемия, но теперь мы осуществим задуманное. Для ПМЭФ мы выбрали формат компактного турнира в зрелищном командном формате с участием лучших клубов Европы. Уверен, что дебютный «Вызов Явары» станет резонансным событием», – отметил президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик.

Впервые в спортивно-зрелищную программу ПМЭФ включен вечер профессионального бокса, хэдлайнером которого станет бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Михаил Алоян. Вечер бокса пройдет 4 июня в «Сибур-Арене».

Также 4 июня стартует чемпионат бизнес-клубов по парусному спорту в Центральном яхт-клубе Санкт-Петербурга. Он продлится до 6 июня.

5 июня состоятся турниры по гольфу, теннису и конкуру. Roscongress Golf Cup получил постоянную прописку в гольф-клубе «Петергоф», расположенном в 25 минутах от международного аэропорта Пулково и всего в нескольких минутах от знаменитого одноименного фонтанного ансамбля, Константиновского дворца и парка «Александрия». В программу гольф-турнира уже традиционно войдут мастер-классы и развлекательная программа для гостей. Теннисный турнир «Roscongress Cup. Белые ночи» пройдет в парном разряде на кортах спортивного комплекса «Разлив», раскинувшегося на берегу одноименного озера.

День конного спорта, организованный Roscongress Sport Club и спортивной командой J.U.M.P., пройдет в «Дерби» – одном из лучших конноспортивных клубов России. Профессионалы сразятся за Roscongress Cup по конкуру. Специальные призы подготовлены для самых юных участников турнира. Участники Форума смогут насладиться соревнованиями и живописными окрестностями клуба.

Также 5 июня будет дан старт трофи-рейду «Ладога Трофи» и Кубку РАФ на классических автомобилях.

Подробная информация о мероприятиях доступна на сайте ПМЭФ, в разделе «Спортивная программа», и в Личном кабинете участника.