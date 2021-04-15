Памятники Александру Невскому откроют в Ленинградской и Псковской областях и в Казахстане

В здании Российского военно-исторического общества открылась выставка «Александр Невский: святой, воин, государственный деятель, дипломат». Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

В центре Москвы в здании Российского военно-исторического общества открылась выставка «Александр Невский: святой, воин, государственный деятель, дипломат». Ее открытию и празднованию юбилея князя Новгородского, Киевского и Владимирского был посвящен и Круглый стол, прошедший в РВИО.

Помощник президента Владимир Мединский напомнил, что в 1938-м, когда на экраны вышел фильм Эйзенштейна «Александр Невский», он сразу стал лидером проката.

- Фильм показывал, как захватчики 20-го века, нацисты, могут иметь корни с захватчиками 13 века, рассказал Мединский, - Сталин внимательно следил за подготовкой к съемкам. При утверждении сценария последние страницы были убраны. Когда Сталин прочел сценарий, он провел жирную черту и написал «конец». И, как вспоминал Эйзентшейн, Сталин ему сказал: «Такой хороший князь не должен так плохо умирать». Им была приписана фраза «кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». И дальше еще было дописано, уже не известно чьей рукой, — «на том стояла и стоять будет русская земля».

Руководитель РВИО сообщил о создании трех памятников князю. В Ленинградской области на месте разгрома шведов в 1240-м году, где 19-летний князь принял неожиданное решение атаковать, не дожидаясь подкреплений. Второй в Псковской области — в районе Чудского Озера, в месте Ледового побоища и третий памятник в Казахстане, предположительно в Алма-Ате.

Первый замминистра культуры Сергей Обрывалин рассказал о том, что пройдут 52 федеральных и региональных мероприятия, посвященных Александру Невскому. Первые состоятся уже 9 мая. 24 мая пройдет большая концертная программа на Красной пощади, 12 июня много интересного ожидается на родине князя в Переяславль-Залесском, где отреставрируют памятник князю, и главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге тоже пройдет под знаком великого воителя.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов поведал о третьем переиздании фундаментального труда «Александр Невский: государь, дипломат, воин», в создании которого Анатолий Васильевич принимал участие. И напомнил, что министерский указ о праздновании 800 летия Александра Невского в 2021-м был подписан еще... в 2014-м году, «по горячим следам крымской весны».

- 800 лет назад на авансцену вышел политик, способный побеждать, когда победа казалась невозможной, - заявил Торкунов, - Его личность возвышается над удельными князьями той эпохи, и над эпохой в целом. Следствия его деяний — цивилизационного масштаба. Согласно Вернадскому, два подвига Александра Невского - подвиг ратный на западе и подвиг смирения на востоке имели одну цель, а именно: сохранение православия как нравственно-политической силы русского народа.

Директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, напомнив о том, что по поводу даты рождения дискуссии шли со времен Татищева и назвались три года — 1219-й, 1220-й и 1221-й, сообщил, что в 1980-х годах появилась более-менее убедительная версия - и это 1221-й:

- Надо договориться о точке отсчета. То предложение, которое недавно высказал Святейший Патриарх, отмечать день рождения 12 июня — оно обосновано, ведь эта дата - один из важных символов России.

Могилевский сообщил, что, когда в 20 веке вскрывали место упокоения князя в Александро-Невской Лавре, в гробнице у основания мощей была обнаружена записка, датированная 16 веком, то есть, когда мощи еще находились во Владимире. В этой записке было подтверждена подлинность этих мощей. Ранее считалось, что документ этот был утрачена. Планируется, что он будет представлен на архивно-документальной выставке, этой осенью в Москве.

Гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, сообщил, что РГБ подготовила для выставки очень редкую книгу рубежа 16 и 17 веков «Житие Святого благоверного князя Александра Невского и похвальное слово ему». Она выставлялась в Румянцевском музее в конце 19 века. И никогда за время существования отдела древних книг не покидала его стены.

Интересны и книги периода первой мировой - «Святой Благоверный князь Александр Невский первый победитель немцев» 1915 года, и издания периода Второй мировой, например, под названием «Разбили псов рыцарей - разгромим и немецких людоедов».