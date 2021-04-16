Был ли маршал Жуков мясником

Маршал Георгий Жуков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДЕГОРОИЗАЦИЯ НАЧАЛАСЬ НЕ СЕГОДНЯ

Компания «Крибрум» провела исследование, в котором изучила все фальсифицированные данные о маршале Жукове, которые распространялись со времен СССР. Цифровой образ Георгия Жукова получился довольно не простым.

Наследие маршала не давало покоя критикам еще во времена СССР: «С началом перестройки, сопровождавшейся тотальным пересмотром истории и ценностей, образ Г. Жукова вновь подвергся атакам в СМИ. Многочисленные публикации не представили практически никаких новых фактов и трактовок, продолжая муссировать и творчески развивать тему уже отзвучавших обвинений. Единственным исключением явилось появление мифа о Тоцких учениях, в ходе которых было применено ядерное оружие. Новая волна «антижуковской» кампании началась в 1988 году и была вызвана публикацией в СССР книги Виктора Резуна (псевдоним – Виктор Суворов) «Ледокол», предлагающей альтернативную, ревизионистскую версию роли СССР во Второй мировой войне и утверждающей, что СССР был основным выгодоприобретателем развязывания войны, а руководство страны готовило планы захвата Европы летом 1941 года. В дальнейшем это было закреплено в его последующих книгах, последовательно подвергающих сомнению вклад Г. Жукова и дискредитирующих его образ, вплоть до трудов «Тень Победы» и «Беру свои слова обратно», полностью посвященных критике маршала»

По мнению члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Ашманова, который ознакомился с работой исследователей «Крибрума», основные тезисы, направленные на дегероизацию образа Жукова и очернение его личности были сформулированы еще в периоды «официальных опал». Основными из них являются: обвинение в незаконном присвоении трофеев, «бонапартизм» с раздуванием своих заслуг, небрежное отношение к жизни солдат.

Эксперты отмечают в своем труде, что все эти обвинения, звучавшие в адрес Г. Жукова, не раз были опровергнуты профессиональными историками еще в советские годы. Но каждый раз они обрастают все новыми и новыми вымышленными подробностями.

В ЧЕМ ВИНЯТ МАРШАЛА ПОБЕДЫ

«Наиболее разошедшиеся очерняющие тезисы о Г. Жукове имеют официальное происхождение и берут начало в публикациях советской прессы и постановлениях партийных и правительственных органов: около 50 тысяч изученных сообщений, в которых транслируется негативный образ маршала, используют именно их. Охват этих сообщений составил более 32 миллионов пользователей», - пишут исследователи.

В «Крибруме» выделили несколько тезисов, которые используются для нападок.

Первый тезис: «Жуков тактически и стратегически неграмотный мясник, выигрывавший сражения за счет большого численного преимущества и огромных потерь».

«На самом деле статистика считает иначе: уровень потерь даже в наступательных операциях, которыми командовал Г. Жуков, не превышает уровня потерь в операциях под командованием других военачальников (например, потери 1-го Белорусского фронта Г. Жукова в Висло-Одерской операции составили 1,7%, 1-го Украинского фронта И. Конева в той же операции – 2,4%). Сам Жуков указывал подчиненным: «Если вы хотите, чтобы вас оставили в занимаемых должностях, я требую: прекратить преступные атаки в лоб населенного пункта, прекратить атаки в лоб на высоты с хорошим обстрелом, наступать только по оврагам, лесам и мало обстреливаемой местности».

Но слушались ли маршала младшие командиры? Об этом расскажу в конце материала.

Второй тезис: «Жуков во время учений на Тоцком полигоне гонял солдат через зону поражения ядерного взрыва чуть ли не сразу после подрыва и без какой-либо защиты.

«На самом деле: во время учений «Снежок» часть солдат в самом деле прошла через зону поражения, но спустя несколько часов после взрыва, когда уровень радиации упал до приемлемого в средствах защиты, зачастую в загерметизированной технике. Из более чем 45 000 личного состава, участвовавшего в учениях, через зону поражения прошло менее 3 000».

Так это или нет - история умалчивает. Гриф секретности до сих скрывает документальные материалы тех учений.

Третий тезис: «Г. Жуков выбился наверх только по причине нехватки кадров после Большого террора, подсидел многих своих соперников».

«На самом деле: звезда Г. Жукова взошла на Халхин-Голе, где тот впервые проявил себя как военачальник, действовал активно и нестандартно, впервые в советской военной практике в полной мере реализовал взаимодействие различных родов войск, обеспечив разгром японских войск, что в итоге привело Японию к отказу от планов поддержки Германии в нападении на СССР».

Также по мнению исследователей не нашли подтверждения тезисы, что именно Жуков предлагал Сталину в 1941 году «сдать Москву», что «таланты Г. Жукова преувеличены», что план «Уран» (Сталинградской наступательной операции) Жуковым украл у Василевского. Кроме того не нашел подтверждений тезис «Жуков- мародер»: проводимое по «трофейному делу» следствие не передавало материалы по Г. К. Жукову Военной коллегии Верховного суда СССР, и не формулировало каких бы то ни было обвинений в адрес Жукова.

Кстати, всего по результатам «трофейного дела» по итогам войны было арестовано десять высших офицеров, трое из которых были приговорены к расстрелу.

КТО ЗАПУСКАЕТ ТЕЗИСЫ О МАРШАЛЕ

«Активное обсуждение видеоролика «Георгий Жуков — мясник победы (правда о маршале монстре)» в социальных сетях началось спустя два месяца после его публикации. График распространения негативных тезисов имеет следующие характеристики: несмотря на то, что ролик был опубликован в январе 2021 г, тезис «мясник победы» получил популярность в марте за счет ссылок на видеоролик в других социальных сетях. Видео получило широкое распространение через Twitter и «ВКонтакте» и привлекло внимание большого числа пользователей. При этом основными ретрансляторами публикации стали популярные украинские блогеры, оппозиционно настроенные российские пользователи и другие лидеры общественного мнения. Другие пользователи в основном реагировали на оригинальную публикацию, но ее популяризация произошла за счет подписчиков ретрансляторов с большой аудиторией», - говорится в исследовании.

Эксперты «Крибрума» заметили попытки актуализации этого сюжета за счет повторного репоста оригинального сообщения одним и тем же автором.

- Эксперты выявили признаки экспорта информационной повестки из зарубежного сегмента социальных сетей в российский, основным элементом которой стала десакрализация Дня Победы, а как следствие – и самой победы в Великой Отечественной войне, - отмечает Игорь Ашманов.

По данным "Крибрума" в 2014-2015 гг. негативный контекст с упоминанием Жукова объясняться активизацией украинской аудитории при процессе декоммунизации в стране. В 2016-2017 гг. и 2020 г. наблюдалось доминирование позитивных сообщений в связи с празднованием 120-летия со дня рождения Г. Жукова и 75-летия Победы. К 76-летию Победы тема с Жуковым вновь стала популярной в информационном пространстве.

- В 2021 г. отмечался рост доли негативных упоминаний, которая по итогам трех месяцев незначительно превысила долю позитива. При этом в целом за весь исследуемый период уровень позитивных упоминаний (29%) превышает долю негатива в отношении Г. Жукова (26%)», - приводит цифры Ашманов.

При этом эксперты «Крибрума» отмечают, что в украинских, так и в российских интернет-источниках активно обсуждались случаи разрушения или осквернения мемориальных сооружений, посвященных Г. Жукову (в Киеве в 2015 г., в Одессе в 2017 и 2020 гг., в Харькове в 2019 г.). В противовес этому освещались ситуации признания заслуг маршала украинскими гражданами: памятная вахта двух восьмидесятилетних сестер в Киеве с портретом полководца; выход людей с портретом Г. Жукова на акцию «Бессмертный полк» в Одессе в 2017 г. Периодически распространялись критические сюжеты о Г. Жукове, которые не соответствовали существующим объективным историческим фактам и исследованиям, но получали отклик в соцсетях. В мае 2018 г. в Facebook был актуализирован сюжет о методе наступления пехоты через минные поля, использование которого Г. Жуковым было впервые упомянуто в мемуарах (1948 г.) генерала Д. Эйзенхауэра, но до сих пор не подтвержденного.

КАКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ОТЛИЧИЛИСЬ

«Больше всего Жуков в последние годы обсуждался во «ВКонтакте». При этом в 2014-2019 гг. росла популярность Facebook, где наибольшую активность проявляли иностранные (преимущественно украинские) авторы. В 2017 г. обсуждения участилось в «Одноклассниках», где в основном сконцентрирована патриотически настроенная российская аудитория», - перечисляют авторы исследования.

По мнению «Крибрума», наиболее жестко к Жукову настроены пользователи Facebook.

«С одной стороны это связано с большим количеством иностранных авторов, преимущественно из Украины, которые после воссоединения Крыма с Россией стали пересматривать историю СССР и подвиги героев Великой Отечественной войны. Увеличение доли иностранных авторов в 2016-2020 гг. связано с публикациями, очерняющими личность Г. Жукова и дискредитирующими его подвиги, а также с новостями о массовом сносе памятников на Украине», - пояснил Ашманов.

В исследовании отмечается, что «само упоминание прозвища Мясник, которое якобы дали Г. Жукову солдаты во время Великой Отечественной войны за отношение к ним как к расходному материалу, распространялось в СМИ с начала 2000-х гг». В социальных медиа упоминание прозвища в различных вариациях наблюдается с 2015 г. Активное распространение лексической конструкции «мясник победы» в отношении Г. Жукова в социальных сетях отмечается с июля 2019 г. Заметную роль в его популяризации играют украинские аккаунты. В 2019 г. два пика упоминаемости выступают в качестве информационного сопровождения событий, связанных с пересмотром советской истории на Украине: признания конституционным закона о декоммунизации в июле и демонтаж барельефа Г. Жукову в Одессе в конце октября. В 2021 г. видеоформате на YouTube-канале была зафиксирована еще одна попытка актуализации тезиса «Жуков – мясник победы».

Кстати, все эти каналы были созданы в начале 2013 года активистами протестного движения Украины. Контент канала представляет собой видеоролики пропагандистского характера с критикой власти в России, русских как национальности, а также с критикой президента Украины Владимира Зеленского. Часть публикаций канала находится в федеральном списке экстремистских материалов Министерства юстиции России. При этом целевой аудиторией роликов являются русскоязычные пользователи социальных медиа из Украины, России, Белоруссии и других стран.

ГИБЕЛЬ РЯДОВОГО ОНУФРИЕВА

Попытки информационных атак на историю России предпринимаются регулярно: то «осажденный Ленинград надо было сдать», то «в Сталинграде людей зря положили», то «никаких 28 панфиловцев не было», то «Зоя Космодемьянская не те дома поджигала», то маршал Жуков «не любил солдат». Так он их любить был и не должен, а вот непосредственные командиры...

Впрочем, никто ничего не скрывает. На сайте «Память народа» можно найти миллионы документов той поры, которые рассказывают о судьбах солдат, которые не вернулись домой. Вот житель Любани Сергей Онуфриев ушел на фронт и погиб при форсировании Одера 26 февраля 1945 года. Той операцией командовал именно Георгий Жуков.

В те дни, на высоком берегу реки в каменных зданиях поместья Клессин засели отборные части Вермахта. Они уже месяц поливали холодные воды Одера прицельным огнем, а потому никакого льда на реке не было с января месяца. А значит, форсировать водную преграду рывком об обстрелом гранатометов и минометов удавалось единицам. Тем, кому-то удалось перебраться на другой берег, надо было закрепиться, отбить атаки, с боями пройти еще 100 километров, а потом штурмовать Берлин. Оставить свое имя на стенах Рейхстага повезло не многим.

Житель Любани Сергей Онуфриев.

Но рядовому 271-го гвардейского стрелкового полка 88 гвардейской стрелковой дивизии Сергею Онуфриеву этого было уже не суждено увидеть. Его тело нашли, так как в документах указано на берегу Одера у земли Бранденбург и захоронили в братской могиле №16 юго-западнее села Вуден. Увы, попытки выяснить куда перенесли захоронение после войны мне пока не удалось. Но речь сейчас не об этом.

Документов свидетельствующих о гибели красноармейца дошло немного: в донесении о безвозвратных потерях он числится «убитым», а призванный с ним сосед Иван Тюрин «утонувшим». Но в похоронке, которая пришла к матери его восьмерых детей в Любань, тоже значилось «утонул в реке Одер». Подписана эта похоронка подполковником Квятковским и капитаном Прудниковым.

Вот именно их, а не маршала Георгия Жукова, который руководил форсированием Одера, мне всегда хотелось спросить: для чего они вот так занижали боевые потери. Ведь мой дед жил у реки Тигода и плавать умел хорошо. Но не настолько он это дело любил, чтобы в феврале 1945 года купаться в реке Одер. Как можно было писать в похоронках "утонул"?!

Тело бойца нашли на берегу Одера.

Пишу об этом сегодня, чтобы было понятно, кто именно ответственен за всю эту народную нелюбовь к советским полководцам. Ведь в каждом таком подразделении были свои Квятковские и Прудниковы, которые писали отчетами свою «историю Победы». Именно потому сегодня в этой их лжи, как в удобренной навозом земле легко прорастают семена любого поклепа.

Винить за такую похоронку матери Георгия Жукова можно, но будет неправильно. Маршалов не должны беспокоить судьбы офицеров и солдат. Их задача мыслить стратегически: необходимо было всеми путями форсировать Одер, закрепиться, промять 100 километров эшелонированной обороны Зееловских высот и занять Берлин до того, как это сделают союзники.

Такова была цена гибели моего дедушки и еще 43 300 его соотечественников, отдавших свои жизни во время той самой Висло-Одерской операции. Кстати, за неполный месяц этих страшных боев они успели уничтожить более 800 000 отборных гитлеровцев. И этот счет лично меня пока устраивает.

Исследование компании "Квибрум" можно почитать здесь.

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