Лежал на кровати, курил и слушал музыку: Депутат случайно показал, как проходят заседания парламента на удаленке

Тармо Круусимяэ, депутат правоцентристской партии Эстонии. Фото: estonianworld.com

Вместе с пандемией коронавируса в нашу жизнь буквально ворвалась удаленная работа. Возможность вести дела из дома посредством видеосвязи породила и массу нелепых ситуаций. То милый домашний питомец ворвется в кадр, то участник заседания наденет пиджак, но забудет надеть брюки, а то и вовсе предстанет перед камерой в домашних тапочках. Таков уж дух времени, ничего не поделаешь.

Но Тармо Круусимяэ, депутат правоцентристской партии Эстонии, похоже может претендовать на звание «короля удаленки», буде такую награду где-нибудь выдавали.

Член парламента во время видеоконференции должен был задать вопрос на заседании поводу климата, но, устав ждать своей очереди, решил расслабиться.

Он лег на кровать, включил радио и спокойно пускал облака пара из своего вэйпа. В итоге, он настолько задумался (об охране природы, не иначе), что забыл о том, что в Zoom модератор имеет право переключатся на камеры всех участников. Это и сыграло с ним злую шутку.

- Тармо, задай свой вопрос! — слова председателя заседания Мартина Хельма застали Тармо врасплох.

Депутат не сразу понял, что его спальня транслируется в прямом эфире на всю страну, и несколько секунд осознавал произошедшее, продолжая потягивать электронную сигарету.

Позже Круусимяэ оправдывался, что к заседанию он был готов — написал текст своего выступления, заготовил вопросы и даже собирался надеть костюм. Но время его речи сдвинули, поэтому и случился этот конфуз.

- В этом кроется прелесть и боль удаленной работы, - философски подытожил Тармо.