Китай, устроив бойкот западным брендам, заставил их отменить санкции: применим ли подобный опыт в России

Китай добился поразительного результата: в ответ на санкции со стороны западных корпораций был объявлен бойкот их товаров. И трансконтинентальным гигантам не оставалось ничего другого, кроме как отказаться от претензий к КНР. Фото: Shutterstock

Китай добился поразительного результата: в ответ на санкции со стороны западных корпораций был объявлен бойкот их товаров. И трансконтинентальным гигантам не оставалось ничего другого, кроме как отказаться от претензий к КНР. Но обо всем по порядку.

2014 год. На «диком Западе» Китая, в Синцзяно-Уйгурском автономном районе (СУАР), создаются «центры перевоспитания» для национальных меньшинств: уйгуров, киргизов, казахов и других. По утверждению Пекина — с целью профилактики терроризма и радикального исламизма (многие местные — мусульмане). По мнению правозащитников — для геноцида малых народов.

Я в «лагерях для уйгуров» был лично, выпустил репортаж. С одной стороны, режим в них действительно жесткий, как в советской «Трудколонии имени Горького» у Макаренко. С другой стороны, воспитанники могут выучиться на повара или автомеханика, найти хорошую работу.

2018 год. Пока Штаты радели за глобализм, лагеря в СУАР никого не волновали: Поднебесная — крупнейший внешнеторговый партнер США, взаимный товарооборот — $500-600 млрд, уважаемые люди вместе хорошо зарабатывают.

Но 45-й президент Трамп решает: переехавшее в «дешевый Китай» производство надо вернуть на родину. Вдобавок, Пекин все сильнее сближается с естественным союзником — Москвой. И Запад озаботился уйгурским вопросом.

Июнь 2020 года. США вводят санкции из-за «нарушений прав человека в СУАР». По мнению Белого дома, «уйгуров в лагерях используют на принудительных работах».

Климат СУАР — сухой и жаркий, свободной земли, в отличие от остального Китая, много. Самое подходящее место для выращивания хлопка. 20% этого сырья для текстильной промышленности всего мира поставляется именно отсюда. Но уборка хлопка — тяжелое занятие. На которое, по версии Запада, Пекин силком сгоняет уйгуров.

Вскоре крупнейшие производители одежды — H&M, Nike и другие — выпустили пресс-релизы: мол, глубоко обеспокоены, вместе со всем прогрессивным человечеством осуждаем рабский труд в СУАР… Ничего нового, тот же Nike делал похожее заявление ещё раньше, в марте 2020 года. Да и вряд ли кутюрье действительно отказались от уйгурского хлопка. Альтернативы нет, зато всегда можно создать фирму-прокладку и закупать его якобы из другой провинции.

Февраль 2021 года. 46-й президент США Джо Байден противоречит своему предшественнику Трампу во всем, кроме… пекинского вопроса. «Желтый дракон» куда лучше, чем западные страны, перенес пандемию и по-прежнему представляет для них экономическую угрозу. Поэтому США, ЕС и Британия вводят новый пакет антикитайских санкций.

Март 2021 года. Китайские комсомольцы (официальное молодежное движение при правящей Компартии; туда желательно вступить, если хочешь сделать карьеру чиновника) неожиданно обнаруживают в Сети эти уже далеко не новые заявления западных производителей одежды. И разгоняют в соцсетях лозунг: «Они бойкотируют хлопок из СУАР, зарабатывая у нас деньги. Ну уж нет!»

Похоже, то был хитрый план их старших товарищей. Если бы инициатива не взошла — всего можно отмежеваться: партия и правительство не при чём, все вопросы к молодым да горячим. Но миллионы китайцев, уставших от напряжения и карантина времен пандемии, с радостью включились в игру.

И начали массовый бойкот магазинов H&M и прочих западных брендов: Adidas, Zara, New Balance, Gap… Патриотичные владельцы торговых центров расторгли договоры аренды с их магазинами. Карты и поисковые системы (вместо привычного нам «Гугла» тут пользуются местными аналогами) перестали отображать «антикитайские» шоу-румы, а службы интернет-доставки — принимать их заказы.

Дальше — больше. Пользователи соцсетей стали устраивать видео-сожжения западной одежды. Звезды российской эстрады дружно отказались от айфонов в ответ на непризнание корпорацией Apple Крыма… ой, в смысле, китайские знаменитости призвали фанатов поддержать бойкот. А те, кто работал «послами брендов» (постишь в соцсетях гламурные фоточки в соответствующем «шмоте», получая хорошие деньги) дружно отказались от рекламных контрактов. Ведь патриотизм — дороже!

В итоге западные бренды капитулировали. 31 марта H&M выставил на сайте новое заявление. Дескать, «КНР — очень важный для нас рынок», и «будучи глобальной компанией, мы соблюдаем местные законы везде, где работаем». Про хлопковую историю — лишь глухой намек: «Мы хотим быть ответственным покупателем [сырья для текстиля]». Все. И ни слова про СУАР, уйгуров или «рабский труд». Еще бы — хотя бойкот ослаб, по меньшей мере 20 крупных магазинов этой марки в разных городах Китая до сих пор закрыты.

Ряд других компаний (наподобие Inditex, владельца популярной линии одежды Zara) также оперативно убрали антикитайские заявления со своих сайтов.

Понять их можно. Да, рынок КНР для большинства модных брендов — лишь третий после США и ЕС. Но экономика западных стран в минусе, в некоторых странах вводится еще более жесткий карантин. Результаты: у того же H&M по всему миру из-за ковида закрыты 1500 торговых точек, убыток в первом квартале нынешнего года — $120 млн (по сравнению с прибылью в $200 млн за аналогичный период прошлого). А вот Поднебесная — наоборот, на подъеме. И слишком важна, чтобы ее лишаться. Никаких принципов — просто бизнес.

Население России — в 10 раз меньше китайского, и доля в продажах глобальных брендов — какие-то проценты. Российский рынок не столь важен, чтобы ради него прогибаться.

Но даже не это — главная проблема.

13 лет назад, когда Грузия напала на Южную Осетию, убивая дислоцированных там российских миротворцев, — российская интеллигенция дружно надела значки «Я — грузин». И гордо фотографировалась с боржоми. С тех пор мы стали патриотичнее? Вопрос открытый.