Herbalife Nutrition и One Poll исследовали тренды семейного питания россиян в пандемию

Опрос был проведен в феврале 2021 года по инициативе компании Herbalife Nutrition– мирового эксперта в области сбалансированного питания и Feed the Children- американской некоммерческой организации, деятельность которой направлена на борьбу с детским голодом во всем мире.

В опросе приняли участие более 9000 человек из 21 страны. В России эксперты опросили 500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Каждый восьмой россиянин в период пандемии столкнулся с необходимостью сократить расходы на еду, изменился и режим питания – около 15 % респондентов хотя бы один раз пропустили прием пищи.

Опрос показал, что во время пандемии:

• 26% опрошенных в России респондентов стали покупать меньше продуктов питания;

• 41% и 32% соответственно - отдавали предпочтение менее дорогому питанию и покупали продукты в менее дорогих магазинах;

• 8% респондентов ответили, что их семья нарушала привычный порядок приема пищи;

• 3% участников опроса приходилось получать продовольственную помощь в благотворительных или общественных центрах.

В то же время, результаты исследования показали, что по сравнению с другими странами для населения России пандемия стала меньшим ударом. Среди россиян 35% опрошенных в течение жизни сталкивались с ощущением «продовольственной неуверенности», из них около 28% - испытали его впервые с начала пандемии. На уровне глобального исследования эти цифры существенно выше: 38 % и 61 % соответственно.

«Доступ к приемлемой по цене здоровой пище должен быть нормой для каждого человека, но, к сожалению, мы находимся в глобальном кризисе, требующем нашего внимания. Сегодня более 820 миллионов человек во всем мире живут в условиях голода - кризисе, который усугубляется пандемией» – прокомментировал исследование доктор Кент Брэдли, главный специалист по здоровью и питанию компании Herbalife Nutrition.

Эксперты попытались оценить не только доступность продовольствия в период пандемии, но и выяснить – насколько население сегодня готово следовать правилам здорового питания. Результаты показали, что 62 % респондентов в России трудно придерживаться диеты, которая соответствует национальным диетическим рекомендациям страны. А 33 % - не имеют возможности питаться сбалансировано.

Помимо того, что почти половина опрошенных считают здоровое питание дорогим (46%), примерно 14 % респондентов из-за пандемии редко ходили в продуктовый магазин, поэтому не могли долго хранить свежие продукты. Часть опрошенных и вовсе не уверены, какие продукты относятся к категории здоровых и полезных (10 %), а для некоторых правильное питание оказалось недоступным в их районе проживания (6%).

Справка:

Herbalife Nutrition – мировой производитель продуктов питания и один из самых известных брендов в сегменте прямых продаж [2]. Сегодня продукция Herbalife Nutrition реализуется в более чем 90 странах. Компания предлагает высококачественные продукты питания, эффективность которых подтверждена клиническими испытаниями, и с помощью своих Независимых Партнеров обеспечивает клиентам индивидуальное сопровождение и вдохновляет на здоровый и активный образ жизни.

1. Согласно определению Министерства сельского хозяйства США (USDA), «продовольственная неуверенность» означает недостаточное количество доступных финансовых ресурсов в семье для обеспечения продуктами питания всех ее членов»

2. Brand Health Tracker, Russia, 2020

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