Кожа и золото: Дарья Мороз похвасталась глубоким декольте

Дарья Мороз в прекрасной форме. Фото из личного архива актрисы.

Дарья Мороз по праву считается одной из самых стильных актрис отечественного кино. 37-летняя звезда сериала «Содержанки» всегда выбирает эффектные наряды. Минувшим вечером она появилась на презентации онлайн-кинотеатра МТС ТВ, который с 20 апреля начинает работу под новым брендом Kion. Артистка выбрала необычный, но очень элегантный костюм.

Дарья совместила образ подружки байкера и вечерний наряд, скомбинировав брутальную косуху и длинную золотистую юбку-плиссе. Кожаный жакет позволил актрисе похвастаться глубоким декольте, сделавшим ее облик женственным и сексуальным.

37-летняя актриса совместила брутальную косуху и длинную золотистую юбку-плиссе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На презентации Дарья анонсировала свою новую работу – сериал «Клиника счастья», который скоро стартует в онлайн-кинотеатре Kion. В многосерийной мелодраме режиссера Александра Кириенко Мороз играет главную роль – доктора Алены Липницкой, руководителя крупной клиники. Ее героиня успешна, состоятельна и хороша собой – в ее 50 ей никто не дает больше 35. Она помогает людям обрести гармонию в сексуальной жизни, но ее собственная личная жизнь далека от счастливой.

К слову, сама Дарья тоже тщательно скрывает свои отношения – очевидно, что такая красивая женщина просто не может быть одна. Актриса намекала, что в ее жизни есть мужчина, но она не хочет светить его на публике. В отличие от экс-супруга, режиссера Константина Богомолова, вскоре после развода женившегося на телеведущей Ксении Собчак, Дарья по-прежнему остается в статусе завидной невесты.

В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека», которая вышла в эфир 19 апреля, Дарья рассказала, что инициатором развода с Богомоловым была она. В 2018 году, всего за несколько месяцев до того, как в светской тусовке появились слухи о романе Богомолова и Собчак, кинорежиссер и актриса объявили о расставании. Супруги воспитывают 10-летнюю дочь Анну.

- Мы боролись за наши отношения, но в итоге все же расстались. Хорошо, что наш развод прошел цивилизованно, и Анька мудро приняла это. Сегодня она не испытывает недостатка в общении с мамой и папой, что очень хорошо. Честно говоря, я была инициатором разрыва. Не знаю, почему так случилось. То ли я устала в тот момент... Еще я тогда не была достаточно мудрой, чтобы сглаживать неравномерности в семье. Возможно, проблем можно было бы избежать, но со временем они стали необратимыми, - призналась Дарья.

Актриса поделилась в Инстаграме видео, снятым во время вечеринки.

По словам актрисы, сейчас они отлично ладят с Константином. Дарья считает 45-летнего режиссера своим другом и всегда тепло о нем отзывается.

- У нас у каждого своя жизнь, при этом мы остаемся друзьями. Как люди мы друг друга никуда не потеряли, это самое главное. Дружба — это самая честная любовь. Мое к нему чувство приняло вид дружбы, иной вид любви, - говорит Мороз.