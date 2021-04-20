Никто не выпускал динозавра? В США опубликовали видео с животным, похожим на динозавра

В США опубликовали видео с животным, похожим на динозавра Фото: REUTERS

Жительница американской Флориды Кристин Райан утверждает, что камера видеонаблюдения, установленная на ее доме, сняла животное, поразительно похожее на небольшого динозавра.

Ролик, размещенный в соцсети каналом FOX 35, вызвал горячие обсуждения.

По словам Райан, все, кому она показывала видеозапись, считают, что животное действительно похоже на доисторическое пресмыкающееся. И сама она придерживается того же мнения.

– Любое известное животное, которое «гуляет» в 3:40 утра, не будет ходить таким образом. Может быть, я слишком много раз смотрела «Парк Юрского периода», но я вижу маленького динозавра.

Мнения пользователей соцсети разделились: кто-то увидел в существе лисицу, многие стали утверждать, что это крупная птица или комодский варан, а некоторые решили, что это собака, застрявшая головой в чем-то, напоминающем ведро.

Так или иначе, но движения животного действительно напоминают то, что показывает в своих фильмах про динозавров Голливуд.

К сожалению, качество ночной записи и скорость бега существа не позволяют разглядеть его в деталях, но большинство пользователей уверены – всему есть логическое объяснение.