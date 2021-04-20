Не дадим себя обмануть!

Что обсуждалось?

Тренды в сфере финансового мошенничества. Способы «развода».

Каждый десятый звонок – мошеннический. Можно ли сократить объем телефонного спама? Где нас могут поджидать финансовые мошенники? Как защитить свой цифровой кошелек? Чего стоит бояться больше – социальной инженерии или хакеров?

По данным ЦБ, за один только прошлый год россияне ограблены мошенниками на 10 млрд рублей.

В мероприятии приняли участие:

- Иван Чебесков, директор Департамента финансовой политики Министерства Финансов РФ;

- Артём Сычев, первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ;

- Наталья Павлюченко, заместитель начальника отдела гармонизации законодательства в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора РФ;

- Максим Кваша, вице-президент КРОС, ответственный секретарь экспертного совета Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России;

- Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка;

- Олег Анисимов, основатель проекта финансовой грамотности «Вкладер»;

- Андрей Паранич, глава Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.

Иван Чебесков открыл дискуссию. «В 2020 году мы увидели рост мошенничества по всем показателям, в том числе с помощью социальной инженерии, механизмов онлайн, - сделал заявление спикер. - Чтобы обмануть, используют разные способы: скачивание программ, прямые вопросы во время «звонка службы безопасности», или представляются «лейтенантом» правоохранительных органов, прикрываясь авторитетом этих организаций для получения персональных данных сограждан. Или это лжекредиторы, навязывающие вам свои услуги на очень выгодных условиях. Существуют целые мошеннические агрегаторы… Государство имеет рычаги воздействия, но о них лучше не говорить вовсеуслышание, чтобы эта информация не обернулась против нас же. А что делать самим в таких случаях? Или сразу вешать телефонную трубку, не вступая в разговор. Или постараться узнать имя сотрудника, время последних финансовых операций, по поводу которых он звонит. А далее все равно повесить трубку, чтобы набрать номер телефона банка, указанный на карточке или обозначенный на официальном сайте банка для подтверждения или опровержения полученной от звонившего информации.»

Андрей Паранич назвал едва ли не самый эффективный способ борьбы с мошенниками: «Я бы хотел поддержать инициативу по поводу ограничений части операций, которые могут совершаться в онлайне. Причем надо сделать так, чтобы установить ограничение можно было бы в приложении, а снять только в офисе банка. Это особенно может быть важно для пожилых людей.»

Максим Кваша предложил свой инструмент защиты, а именно: договориться в кругу семьи, с пожилыми родственниками, что все финансовые решения обсуждаются и принимаются совместно. А на уровне государства нужно работать с «холодными звонками», касающимися пенсионных денег. Как это сделали в Великобритании, где такого рода телефонные звонки запрещены на законодательном уровне.

Наталья Павлюченко считает, что важно ограничивать социально уязвимых категорий граждан (пожилых) в участии высокорискованных инвестиционных мероприятиях. Это поможет уберечь средства людей преклонного возраста.

Вячеслав Касимов: «Со своей стороны мы боремся со злоумышленниками, которые пытаются грабить людей, в первую очередь, старшего возраста. Основной механизм действий преступников – запутать человека до такой степени, что он придет в банк, снимет все свои сбережения и переведет их через какой-то терминал мошенникам.

Здесь у нас две возможности вмешаться и предотвратить несчастье. Во-первых, офисный персонал банка не может оставаться равнодушным, когда приходят старики с намерением снять всю сумму средств. Наши операционисты уведомлены, как себя вести в таких случаях, чтобы переубедить пенсионеров и не совершать ошибку. И очень часто эта мера помогает.

Для совсем пожилых (от 65 лет) у нас стоят настройки антифрода (системы мониторинга и предотвращения мошеннических операций, которые проверяют каждый платеж в режиме реального времени и блокируют те, которые кажутся им подозрительными). И все же некоторые граждане попадаются на удочку преступников. Как это происходит?

Мошенники используют геймификацию, и человек, которого хотят обмануть, чувствует себя частью чего-то важного и нужного, когда помогает «майорам МВД» не обокрасть себя.

И тут важна просветительская функция банков, регуляторов, чтобы люди не доверяли кому попало, и знали возможные сценарии обмана.

Олег Анисимов возразил оппонентам: «Информации и по телевизору, и по радио, и в интернете о способах «отъема денег у населения» достаточно. Тут я поддержу тех, кто считает, что финансовые вопросы должны обсуждаться в семьях, и действия стариков должны страховать более молодые родственники. Но это не все, что мы можем и должны сделать». Далее выступающий назвал 10 жульнических компаний, которые прямо сейчас обманывают пенсионеров. Причем это те, кто еще недавно работал от имени других подобных же организаций, которые вынуждены были закрыться, потому что с их помощью стало уже невозможно обманывать. Все они известны, но полиция, следственный комитет бездействуют. По мнению оратора, в Москве по обману пенсионеров сложилась совершенно беспредельная ситуация.

По данным ЦБ, объем несанкционированных операций без ведома клиента увеличился в полтора раза. Этому способствовало несколько факторов, как объяснил Артем Сычев. Во-первых, пандемия (огромное количество покупок граждан переместилось в виртуальное пространство). На это не могли не отреагировать злоумышленники. Если раньше они охотились за деньгами на текущих счетах, то теперь их интересы сместились в сторону депозитов и кредитов. Разными техниками манипуляций человека заставляют оформить кредит, а потом эти деньги у него так или иначе выводят. Возникло парадоксальное положение: при сокращении количества потерпевших увеличилась сумма награбленного. Мы думаем, как оптимально нам объединить свои усилия с правоохранительными органами во избежание дальнейшего разгула преступности этого рода, чтобы к ответственности привлечь прежде всего организаторов мошеннических схем.

Подводя итоги встречи, важно подчеркнуть необходимость распространения в обществе навыков критического мышления, чтобы соотечественники не слишком доверяли всему, что им сообщает по телефону незнакомый человек.

Если с вами все же случилась эта неприятность, нужно идти в банк и писать заявление о несанкиционированном списании средств. Или обратиться в полицию.

Наша дискуссия в режиме онлайн транслировалась в YouTube, Facebook и Вконтакте радио КП. Любой зритель мог задавать спикерам свои вопросы.