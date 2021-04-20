Холод, тьма и жуткие соседи: составлен рейтинг коммунальной разрухи регионов

Оказалось, что лучше всего дела с ЖКХ обстоят в Чечне Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ПРЕЛЕСТИ» КОММУНАЛЬНОГО БЫТА

Выбитые лампочки в подъездах, сырость и плесень, шум от трасс и драки под окнами: какие еще «прелести» коммунального быта приходится терпеть россиянам? Ответы на эти вопросы искали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. На основе опросных данных Росстата 60 тысяч домохозяйств во всех субъектов страны за 2020 год (формируются раз в два года), эксперты составили рейтинг коммунальной разрухи по следующим параметрам или «зонам неблагополучия» в ЖКХ:

1. Недостаток тепла в помещении;

2. Недостаток солнечного света в помещении;

3. Сырость или промерзание стен и полов;

4. Наличие насекомых или грызунов;

5. Шум, загрязнение воздуха, пыль, сажа с улицы;

6. Шум от соседей;

7. Плохая освещенность подходов к дому или в подъезде;

8. Нарушение общественного порядка вблизи дома или в подъезде;

9. Неудовлетворительное качество воды;

10. Проблемы с электроэнергией.

Острота этих проблем сформировала сумму баллов для каждого региона. Чем баллов больше, тем уровень коммунальной катастрофы в регионе выше.

В КАРЕЛИИ МОРДОБОЙ НА УЛИЦАХ, В ХАБАРОВСКЕ — НЕСНОСНЫЕ СОСЕДИ

Есть хорошая новость. В России нет ни одного региона, где плохо сразу во всем. Однако тройка субъектов-антилидеров (набрали больше всего баллов), где царит коммунальных хаос, выглядит так: Карелия, Хабаровский край, Северная Осетия. Они продемонстрировали двукратный отрыв от средних показателей по стране.

В Карелии больше всего жалоб на нарушение общественного порядка, плохую освещенность улиц, шум и качество воздуха — жители не знают, как бороться с уличной сажей и дорожной пылью. Зато на этой территории отличная вода и людей не мучают насекомые и крысы в жилых домах.

В Северной Осетии проблемы с сыростью и промерзанием стен и полов. В республике недостаток солнечного света в помещениях, а также жителей изводят беспорядки вблизи дома или в подъезде. Но так же как и в Карелии, тут отличная вода.

На третьем месте коммунального неблагополучия Хабаровский край. В дальневосточном регионе чаще всего сетуют на плохую естественную освещенность в квартирах, людей не устраивают шумные соседи, а также тараканы и крысы в жилых помещениях. Однако нет проблем с электричеством и качеством воды.

КОММУНАЛЬНЫЙ РАЙ В ЧЕЧНЕ И НА САХАЛИНЕ

Четвертую строчку антирейтинга занимает Коми, где народ страдает от холода, сырости и грызунов. Ненамного отстала Астраханская область, где вечные перебои с электричеством и темень на улицах и в подъездах (рейтинг других регионов смотри «Конкретно»).

Противоположную часть списка, где у населения почти нет претензий к коммунальщикам, возглавляет Чечня. Примерно также благополучно себя чувствуют жители Кабардино-Балкарии, Севастополя, Белгородской, Брянской и Сахалинской областей, Ингушетии, Хакасии и Калмыкии. Но в самых мирных в вопросах ЖКХ регионах существуют и самые острые в стране проблемы по отдельным вопросам. Так, в Ингушетии больше всех в России жаловались на проблемы с электроэнергией, а в Калмыкии сильнее всех в стране обеспокоены низким качеством местной воды.

СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕ

- Несмотря на то, что рейтинг показывает неприглядные стороны российского ЖКХ, за два года в этой сфере произошли положительные изменения, - комментирует Елена Трубникова, президент FinExpertiza. - Например, в 2018 году качеством воды были недовольны 15,4% домохозяйств, а в 2020 - уже 13,4%. Стало лучше и с освещением во дворах и подъездах, а также в квартирах стало меньше шума и загрязнений воздуха, проникающих с улицы. Несколько ухудшилась ситуация электричеством в домах – люди стали чаще жаловаться на перебои в электросети. Но и здесь количество недовольных выросло незначительно – менее чем на один процентный пункт.

КОНКРЕТНО

Рейтинг российских регионов по неудовлетворенности состоянием жилья (баллы):

1. Карелия — 22.92

2. Северная Осетия — 20.26

3. Хабаровский край — 19.71

4. Коми — 18.27

5. Астраханская область — 17.56

6. Орловская область — 16.63

7. Забайкальский край — 15.43

8. Тверская область — 15.38

9. Карачаево-Черкесия — 14.76

10. Ленинградская область — 14.02

11. Кировская область — 13.97

12. Камчатский край — 13.91

13. Смоленская область — 13.89

14. Тыва — 13.76

15. Чукотский АО — 13.16

16. Саратовская область — 12.82

17. Еврейская авт. область — 12.77

18. Магаданская область — 12.69

19. Приморский край — 12.68

20. Красноярский край — 12.54

Российские регионы с наиболее благополучным состоянием жилья (баллы):

1. Чечня — 1.01

2. Кабардино-Балкария — 2.13

3. Севастополь — 3.45

4. Белгородская область — 4.98

5. Брянская область — 5.35

6. Сахалинская область — 6

7. Ингушетия — 6.2

8. Хакасия — 6.28

9. Калмыкия — 6.55

10. Ульяновская область — 6.67

11. Волгоградская область — 6.96

12. Липецкая область — 7

13. Татарстан — 7.09

14. Мордовия — 7.33

15. Нижегородская область — 7.35

16. Пензенская область — 7.47

17. Ямало-Ненецкий АО — 7.54

18. Тамбовская область — 7.56

19. Рязанская область — 8.35

20. Мурманская область — 8.61

*По данным FinExpertiza