Не только COVID-19: что еще умеет ПЦР и при чем тут проблемы с женщиной

Источник: Лаборатория «Гемотест»

Когда молчание – золото

Первооткрывателем полимеразной цепной реакции считается американский биохимик Кэри Муллис. Он не был похож на стереотипного «ботаника» – в годы студенчества ученый был не прочь побаловаться психоактивными веществами, был женат четыре раза, не гнушался ненормативной лексики, играл на гитаре и занимался серфингом. Тем не менее, ничто не помешало Кэри Муллису фактически разделить мир на две эпохи: до ПЦР и после ПЦР.

Одно из увлечений, женщины, сыграло чуть ли не ключевую роль в этом – идея ПЦР пришла ему в голову майской ночью 1983 года в машине по пути до места отдыха вместе со своей девушкой Дженнифер.

По словам Кэри, тогда его отношения с подругой были на грани разрыва, и разговор в машине не клеился – вместо этого Дженнифер предпочла заснуть и проспала всю дорогу. Этот момент тишины ученый и потратил на размышления, обернувшиеся открытием ПЦР.

К сожалению, полученная Нобелевская премия не смогла сохранить отношения – девушка ушла от Кэри. Об этом он сказал и во время лекции при получении премии 8 декабря 1993 года: «У меня подкашивались ноги, когда я вышел и направился к своей серебристой «Хонде Сивик», которая всегда безотказно заводилась. Ни Фред, ни опустошённые бутылки пива Beck’s, ни сладостный аромат занимающейся зари эпохи ПЦР не могли заменить Дженни. Мне было одиноко».

Как работает ПЦР

Смысл полимеразной цепной реакции – размножить нужный фрагмент ДНК или РНК, чтобы увеличить его концентрацию в пробе. Для этого их подвергают нескольким процедурам.

Если речь идет о ДНК, то сначала его нагревают – это разъединяет две цепочки из нуклеотидов. Далее нужный участок ограничивают праймерами – грубо говоря, это магниты, которые притягиваются к искомым генам, если они есть в пробе.

Когда это происходит, фермент ДНК-полимераза создает из двух цепочек две полноценные молекулы ДНК. Далее процесс повторяется, и на каждом круге количество молекул удваивается: с 2 до 4, с 4 до 8 и так далее. Если нужного гена в биоматериале нет, реакция не начнется.

С РНК процесс аналогичный, однако в самом начале есть еще один этап – обратная транскрипция. Она нужна для того, чтобы превратить одноцепочечную РНК в пригодную для реакции ДНК.

Описанный выше процесс называется «амплификация», однако это не единственное, что позволяет делать ПЦР. С помощью этой реакции можно вводить мутации и сращивать фрагменты ДНК. В целом, ПЦР широко используется в биологической и медицинской практике, например, для диагностики наследственных и инфекционных заболеваний, для установления отцовства, для клонирования генов и выделения новых генов.

Если говорить про нековидные анализы, то краткий список того, что помогает обнаружить ПЦР, выглядит так: ИППП патогены, вирус Эпштейна-Барр и клещевые инфекции.

Актуальные ПЦР-тесты помимо COVID-19

В преддверии теплых весенних деньков и посиделок на природе нельзя забывать про опасность клещей. Мало того, что их укус неприятен, так они еще и переносят целую кучу заболеваний: боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз и анаплазмоз.

На сайте Роспотребнадзора регулярно обновляется перечень эндемичных территории по клещевому энцефалиту. Некоторым субъектам РФ особенно не повезло – эндемичной является вся территория. Например, таким «счастливчиком» стала Ленинградская область.

К сожалению, клещи не носят с собой медицинскую карточку, поэтому сразу на месте происшествия не получится узнать, занес ли паразит «подарок», и если да, то какой.

В Лаборатории «Гемотест» можно пройти комплексное исследование на клещевые инфекции. Внимательно ознакомьтесь с правилами подготовки к исследованию – клеща желательно принести живым. Однако, если клеща не удалось сохранить живым и целым, это исследование можно сделать по крови, которую необходимо сдать через 10 – 14 дней после укуса.

Другое популярное ПЦР-исследование Лаборатории «Гемотест» – комплекс «Как сексблогер». За одно взятие мазка он поможет обнаружить вирус папилломы человека, герпес 1 и 2 типа, хламидию, микоплазму, трихомонаду и гонорею.

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