«У регионов сейчас нет денег на выплату долгов»: краям и областям дадут льготные кредиты до 2029 года

Владимир Путин сообщил, что федеральная власть поможет регионам рассчитаться по коммерческим кредитам Фото: REUTERS

В Послании Федеральному собранию Владимир Путин сообщил, что федеральная власть поможет регионам рассчитаться по коммерческим кредитам (долгам перед банками). Весь объем коммерческого долга региона, превышающий 25% его доходов, Путин предложил выплатить за счет бюджетных кредитов со сроком погашения до 2029 года. Тем регионам, у которых уже есть бюджетные кредиты, срок выплаты также продлен до 2029 года.

Десяткам российских регионов такая помощь жизненно необходима. Многие из них и раньше жили по принципу «где бы взять взаймы, чтобы отдать долг». Пандемия еще сильнее усугубила эту проблему. У регионов появились новые серьезные статьи расходов - борьба с коронавирусом, поддержка людей и бизнеса. Дефицит бюджета вырос и пришлось брать взаймы еще больше.

- Долги регионов резко выросли в середине 10-х годов, - объясняет Владимир Климанов, директор Центра региональной политики РАНХиГС. - Регионы увеличивали свои расходы, поднимая зарплаты бюджетникам по майским указам президента 2012 года, но на этот процесс наложились негативные события - в 2014 году наступил кризис, упал курс рубля. В результате за 3,5 года регионы удвоили объем своего долга. В 2018-2019 годах рост задолженности прекратился, но в пандемию регионы снова увеличили сумму своих долгов. За прошлый год объем задолженности российских регионов вырос почти на пятую часть. По данным на март нынешнего года, общая сумма долга российских регионов составляет около 2,5 трлн рублей. Из них около 530 млрд - это долг перед банками.

Однако вместе с ростом долга менялась и его структура. Доля коммерческих кредитов сокращалась. Регионы старались погасить долги перед банками за счет кредитов, взятых у федерального бюджета. И это логично: регионы получают бюджетные кредиты по символической ставке в 0,1% годовых, а процент по банковским займам выше. Кроме того, в прошлом году регионам дважды продлевали сроки выплаты по бюджетным кредитам. Причина понятна: из-за кризиса регионам стало сложнее расплатиться по долгам. Поэтому инициатива президента по реструктуризации (замене коммерческих кредитов бюджетными, - Ред.) и пролонгации бюджетных кредитов до 2029 года - это продолжение прошлогоднего процесса. Это совершенно оправданно: у регионов сейчас нет свободных денег на выплату кредитов.

При этом во многих регионах ситуация очень сложная, они надолго попали в долговую зависимость. Например, у Мордовии и Хакасии сумма долга превышает годовой объем их доходов. И предложений по решению проблемы повышенной закредитованности регионов в России пока нет. Пролонгация - правильная вещь, особенно в кризис, но это не выход из ситуации. Отодвигая срок выплаты кредитов, мы не решаем проблему, а откладываем ее.

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