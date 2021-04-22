Самолет-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в аэропорту "Жуковский"

В подмосковном аэропорту "Жуковский" готовится к аварийной посадке самолет-заправщик Ил-78. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В подмосковном аэропорту "Жуковский" готовится к аварийной посадке самолет-заправщик Ил-78.

- Ожидается аварийная посадка, - сказали в экстренных службах региона.

По предварительной информации, на борту самолета 16 человек. Есть данные, что у него техническая неисправность стойки шасси.

- Мы выясняем обстоятельства. Данные об аварийной посадке в аэропорт не поступали, - сказали kp.ru в пресс-службе аэропорта "Жуковский".

При этом в аэропорту подтвердили, что борт видят на табло сервиса Flightradar24. Однако подтвердить или опровергнуть информацию о готовящейся аварийной посадке не смогли. Данные Flightradar24 - самолет развернулся, набрал высоту и в настоящее время вырабатывает топливо. По некоторым данным, в самолете находится 77 тонн авиакеросина.

- Самолет, по всей видимости, планирует совершить посадку на аэродроме летно-испытательного института имени Громова в Жуковском, - рассказал источник kp.ru.

Позже в ОАК заявили, что самолет-заправщик отрабатывает аварийную посадку в рамках летных испытаний.

В 12.30 самолет успешно приземлился. Информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта.

- Благополучно сел. Заруливает на стоянку, - сообщили kp.ru в пресс-службе аэропорта "Жуковский".