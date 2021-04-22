«Спартак» - ЦСКА: дерби, которое решит судьбу Ивицы Олича

В ближайший тур чемпионата Премьер-лиги болельщиков ждет битва Спартака и ЦСКА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За победу в главном дерби российского футбола болельщики «Спартака» и ЦСКА готовы простить почти все другие неудачи. Но в этот раз для главного тренера армейцев Ивицы Олича цена матча будет еще выше. ЦСКА только что был разгромлен «Локомотивом» в полуфинале Кубка России, и если еще уступит главному сопернику, эксперимент с назначением молодого тренера без опыта может быть признан неудачным.

Гендиректор ЦСКА: «Клуб понимает, какие должны быть результаты»

О том, что судьба Ивицы Олича в ЦСКА будет решаться по окончании сезона, после поражения от «Локомотива» дал понять гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. «Клуб понимает, какие должны быть результаты у команды, чтобы сотрудничество продолжилось. Мы сядем обсудить по окончании сезона итоги: что получилось, а что нет, и что необходимо сделать, чтобы получилось то, чего не удалось достичь», - заявил гендиректор после разгрома, который «Локо» учинил армейцам в среду. А до до этого было поражение от «Сочи» (1:2). Но если в списке «что получилось», будет победа над «Спартаком», котировки Олича точно будут повыше.

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена матча - место в Лиге чемпионов и 20 млн евро

Наверху турнирной таблицы РПЛ тесно, как никогда. Лидирующий «Зенит» уже не догнать, у него 55 очков. Но за «серебро» чемпионата России вся рубка еще впереди. К медалям прилагается и место в Лиге чемпионов, где при выходе в групповой этап можно заработать минимум 20 млн евро.

Пока «Локомотив» (49 очков) в этом забеге на полкорпуса впереди. Но команде Николича еще играть с «Зенитом». У «Спартака» - 47 очков, у ЦСКА, а также «Рубина» и «Динамо» - по 46 очков. Каждый из них имеет шанс на второе итоговое место. Но поражение в дерби выкидывает неудачника из этой гонки.

Команда Тедеско тоже в кризисе

Еще недавно болельщики красно-белых грустили от скорого расставания с Доменико Тедеско. Но последовало поражение от «Локомотива» (0:2), потом разгром от «Уфы» (0:3), и главного тренера «Спартака» уже готовы сами проводить в Германию. Но в воскресение после матча с ЦСКА Тедеско будет либо героем, возвращения которого будут ждать долгие годы, либо проходным номером в длинном списке экс-тренеров «Спартака».

Шансы: «Спартак» фаворит

Букмекеры отдают предпочтение «красно-белым», но только потому, что у них меньше проблем, чем у ЦСКА. В команде Олича эпидемия травм: Фернандес, Кучаев, Карпов – клуб не говорит о сроках их восстановления, и всех у них есть шанс выздороветь к дерби, но гарантий никаких. Кроме того, ЦСКА играл в среду, на отдых и подготовку у красно-синих всего несколько дней.

У «Спартака», впрочем, тоже полно проблем. Главная – дисквалификация центрального защитника Жиго. Зато возвращаются Айртон, Джикия и Соболев, без которых спартаковцы были разгромлены даже «Уфой». И уж наверняка стоит ждать результативного матча – и «Спартак» и ЦСКА пропускают во всех последних матчах.

Матч 27-го тура РПЛ. «Спартак» – ЦСКА. 25 апреля, 16:00. Прямая трансляция на канале «Матч ТВ».