Клипы ВКонтакте запустили «Дуэты»: героями первых роликов стали Ёлка, Cream Soda и IOWA

Первыми новинку опробовали популярные исполнители — уже можно найти дуэты с Ёлкой, Хабибом, Сream Soda, PIZZA, IOWA и многими другими. Функция открывает новые возможности для создания креативного контента: например, теперь можно исполнить песню вместе с кумиром или повторить танец популярного блогера.

Чтобы снять дуэт, при просмотре клипа нужно нажать на специальную кнопку в правой части экрана — откроется камера ВКонтакте и можно будет начать запись. Как только на клип пользователя кто-то снимет дуэт, автор оригинала получит об этом уведомление. При просмотре роликов всегда можно перейти к первоисточнику — на дуэтах есть ссылка на оригинал. Менять раскладку роликов на экране можно прямо во время съёмки — такой возможности нет ни в одном другом сервисе вертикальных видео. Функция «Дуэты» доступна на всех мобильных устройствах в последней версии приложения ВКонтакте для iOS и Android.

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте:

«Технологии — это не только сложные процессы и алгоритмы, но и то, что открывает большие возможности для вдохновения и творчества. С появлением дуэтов пользователи ВКонтакте получат ещё больше инструментов для создания оригинального и запоминающегося контента: теперь любимого блогера можно подержать на ладошке или перевернуть себя вверх тормашками — такое возможно только в Клипах ВКонтакте».

Ранее Клипы ВКонтакте и Warner Music Russia запустили бесконечную трансляцию официального музыкального видео на трек Фогеля «Дуракам везёт» — его героем может стать каждый автор Клипов ВКонтакте.