Певец Леонид Борткевич: Мой младший сын учился в школе с внуком Лукашенко

«Комсомолка» не раз общалась с артистом, и сегодня мы публикуем фрагменты из его интервью Фото: Иван МАКЕЕВ

Группа «Песняры» была мегапопулярной в Советском Союзе. Песнями в исполнении Борткевича «Олеся», «Березовый сок» заслушивались миллионы. Он был знаменит не только как певец, но и как бывший муж олимпийской чемпионки, прославленной на весь мир гимнастки Ольги Корбут, эмигрировавшей в Америку.

После громкой славы последние полгода Борткевич жил один и беспробудно пил. Не смог пережить потерю популярности и забвение. «Комсомолка» не раз общалась с артистом, и сегодня мы публикуем фрагменты из его интервью.

С женой свела песня «Олеся»

Леонид Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске. С юности пел в хоре. Руководитель «Песняров» Владимир Мулявин, услышав голос Леонида, без раздумий пригласил его в 1970 году в свой ансамбль. Тогда он только окончил архитектурный техникум (по его дипломной работе был построен минский кинотеатр «Октябрь») и погрузился в гастрольную деятельность. Шлягеры Борткевича «Березовый сок», «Александрина» и «Белоруссия» стали культовыми в СССР.

Его первой супругой стала Ольга Шумакова из Краснодара. На момент их знакомства девушка была замужем, но ради певца бросила мужа. В 1973 году у пары родился сын Алексей. Брак продлился пять лет и был прерван ради новой избранницы, тезки первой супруги, но очень прославленной - гимнастки Ольги Корбут.

Первая жена Леонида Ольга Шумакова бросила ради него мужа. Фото: Личный архив

- Леонид, как вы познакомились с Ольгой Корбут? - спрашивала я несколько лет назад Борткевича.

- В 72-м году она стала олимпийской чемпионкой. И вот я однажды слушал по радио концерт по заявкам олимпийских чемпионов. Объявляют: «По заявке Ольги Корбут, олимпийской чемпионки по гимнастике, песня «Олеся» в исполнении «Песняров». Ну а «Олесю»-то я пел. Меня кольнуло. Думаю: ага! А сборная СССР по гимнастике всегда тренировалась у нас в Минске. И Ольга приезжала из родного Гродно в Минск. Я хотел с ней познакомиться, но не знал как.

Однажды проводили концерт, в котором Ольга участвовала. Я на него приехал, чтобы ее увидеть. Она на меня ноль эмоций - и не взглянула.

А потом мы летели первый раз в Америку. Это был 1976 год. Гимнастическая команда СССР и «Песняры» - в одном самолете. Все веселились, а я сидел тихо, что-то грустно мне было. Ольга напротив справа сидела. Тоже одна. Потом вдруг подошла ко мне: «Чего мы молчим, давайте поговорим». И мы с ней часов семь, пока летели в Америку, разговаривали обо всем - о жизни, спорте, музыке. Потом она попросила, чтобы я ей написал своей рукой в блокнот свой адрес, телефон. И сказала: «Но если я когда-нибудь выйду замуж, то только не за спортсмена и не за артиста». Я говорю: «Почему?» «Потому что мы врозь будем. Какая это жизнь семейная?» На том и расстались. Друг другу о себе не напоминали.

Весь мир сходил с ума от «чуда с косичками». В США поклонниками таланта Корбут были и президенты, и голливудские звезды. Фото: Юрий МОРГУЛИС/Фотохроника ТАСС

«Гостили у Трампа»

- Ровно через год у меня получилась размолвка в моей семье. И вдруг мне звонит Ольга. Услышала, что мне плохо, сразу же приехала. Сняла номер в гостинице и повезла меня туда. И уже через пару дней мы с ней были вместе. Мы с Олей поженились. Я оставил и жену, и всех поклонниц (а погулять по молодости был не прочь), осталась только Оля. С ума по ней сходил.

Оля обижалась, что после ее триумфа на Олимпиадах ее карьера в Минске не заладилась. Ее хотели здесь сделать старшим тренером. Для этого надо было стать членом партии. А она потеряла комсомольский билет. Ей дали штраф на год. Ну, в общем, с ее назначением старшим тренером не сложилось. И когда ее в 1991 году пригласили в Америку - согласилась. Я поехал с ней.

Думали, что это временная поездка. Но так получилось, что нас там тепло принимали и мы задержались. Там я прожил с Ольгой и нашим сыном Ричардом 10 лет.

В Америке Ольгу на руках носили. Выделили зал, чтобы она там тренировала девочек. Ее приглашали в лучшие дома. Она общалась со Шварценеггером и его первой женой. Мы когда-то гостили у Дональда Трампа в резиденции в Палм-Бич, он подарил Ольге кольцо с бриллиантом в шесть каратов.

Борткевич уехал в США вслед за женой, олимпийской чемпионкой Ольгой Корбут. Фото: Юрий ИВАНОВ/ТАСС

Сейчас в Белоруссии Корбут подзабыли. А когда была встреча Ольги с президентом США Никсоном, он сказал: мол, я узнал про Белоруссию вашу только потому, что там родилось «чудо с косичками».

В 70-е годы были Гагарин, Элвис Пресли и Ольга Корбут. Вот мировые кумиры того времени. У нее была бешеная популярность в Америке. Я этого не знал, пока с ней не поехал туда…

В Атланте мы купили дом. Жили хорошо. Я там картины писал, помогал Ольге. Ее приняли в федерацию гимнастики Америки, и мы объездили с ней весь мир. Она показывала мастер-классы. А меня называли «муж Ольги Корбут». Потом я устроился в фирму фотоаппаратов, пять лет проработал, дослужился до менеджера. И тут однажды в 99-м году ко мне в гости приехал Мулявин, руководитель «Песняров». Он сказал: давай, поехали в Минск петь. В общем, он меня уговорил.

Это был ноябрь 99-го года. Я выступил на концерте.

Пел «Березовый сок».

Думал, что меня забыли. А мне так аплодировали, что я даже убежал за сцену, расплакался и понял: «Все, никаких Америк». Я 10 лет в Америке нигде не пел, так соскучился по сцене. Оставил и Ольгу, и сына там. Вернулся в Минск. Начались гастроли, и пошло-поехало. «Песняры» «виноваты» в том, что я уехал из Америки.

Расстояние нас разъединило с Ольгой. Она отказалась возвращаться в Минск, а я не хотел в Штаты. Мы с ней развелись после 20 лет брака, но остались в дружеских отношениях. И постоянно общались.

- Ваш с Ольгой сын Ричард сколько лет прожил в Америке?

- Вообще-то у меня четверо сыновей. Первый сын живет в Нью-Йорке. А Ричард следом за мной вернулся в Минск. Я приехал в 99-м, а Ричард - в 2002 году. Потом обосновался в Питере.

- Говорят, у вас есть внебрачный сын от актрисы?

- Да. Актриса Ирина Померанцева за мной как поклонница бегала, еще когда я был в первом браке. Решила рожать для себя. Мальчика воспитывал ее муж. Но по крови это мой ребенок.

Внебрачный сын от актрисы

Ирина Померанцева не скрывает, что влюбилась в солиста «Песняров» еще школьницей. Познакомилась, подойдя к нему после концерта.

«Я была отличницей. Когда пошли слухи о нашей связи, меня вызвали к директору. И меня начали отчитывать: мол, куда катишься?! А я молила: «Только не выгоняйте из комсомола!» - вспоминала Померанцева. - Когда мы познакомились, Леня год как был женат на своей первой супруге Ольге, она жила в Минске. А я - в Москве, он возил меня за собой, я объездила с «Песнярами» весь Союз. Его развода ждала долгих пять лет».

Певец даже родителям Ирины обещал: мол, разведусь, но… «Накануне моего 20-летия один из «Песняров» сказал по секрету: «Леня едет к тебе в Москву, чтобы с размахом отпраздновать твой юбилей. И он разводится». Я аж засветилась: свершилось, мы так этого ждали! Но приятель дополнил: «Для тебя будет печальная новость: он женится… на Корбут», - рассказывала Померанцева. - Не могла поверить, что совершенно невзрачная Корбут может оказаться соперницей такой девушки, как я! Домой вернулась в слезах: «Мама, моя жизнь кончилась…»

Актриса Ирина Померанцева родила артисту внебрачного сына Алексея. Фото: Личный архив

Однако и после женитьбы на Корбут Борткевич звонил Ирине, и они продолжали встречаться.

«В 79-м году, через год после свадьбы, Корбут родила их сына Ричарда. А у меня в 80-м году родился сын Алексей, тоже от Лени», - призналась Померанцева.

Как-то, поссорившись с Корбут, Борткевич пришел к Ирине. Вновь обещал развестись. «Но замкнутый круг разорвал актер Никита Померанцев, он буквально за руку увел меня от Борткевича, - вспоминала Ирина. - Я благодарю бога, что он свел нас с Никитой, моим мужем. И для сына Никита стал отцом».

Борткевич не участвовал в воспитании внебрачного сына Алексея, хотя знал про него и первый же рассказал тайну его рождения публике.

Свадьба с моделью

В 2004 году Борткевич женился на белорусской модели Татьяне Родянко, моложе его на 37 лет. Посвятил ей песню «Не во сне ли». В 2005 году Татьяна родила Леониду сына Кристиана.

В 2004 году музыкант женился на модели Татьяне Родянко. Она была моложе супруга на 37 лет. Фото: Личный архив

…Я общалась с Борткевичем не один раз. Последний раз звонила ему в прошлом году проверить слух, что якобы младший сын президента Белоруссии Лукашенко учился в одной школе с сыном Борткевича.

- Мой сын Кристиан учится в одном классе в самой обычной, не элитной школе с Лукашенко. Но это не сын, а внук Батьки. Да, президент приходил к ним в школу. И я лично с ним общался, очень простой в общении, - рассказал Борткевич. - Внук его нормальный, без пафоса, хороший парень. Сейчас Кристиан в школе, позвоните попозже, он сам все расскажет.

Борткевич даже дал мобильный своего сына Кристиана. Однако, когда я начала с ним говорить по телефону, трубку, рассердившись, отобрала мама парня.

- Ходили слухи, что вы расстались с женой? - после спросила я певца.

- Мы живем вместе. Жена меня ругает, но я терплю, - улыбнулся артист.

- С последней женой Татьяной на самом деле Леня давно развелся, хоть и не говорил об этом публично, - рассказала «КП» после смерти артиста его подруга, продюсер Антонина Саврасова. - Сказалась огромная разница в возрасте. На момент знакомства с Леней она работала моделью, и у него от страсти снесло голову. Но такого рода эйфория быстро проходит. У них были ужасные отношения последнее время, она его постоянно пилила и бросила.

С этого года он жил один и постоянно пил. Он ужасно страдал из-за Ричарда - среднего сына от Ольги Корбут, тот ведь в американскую тюрьму попадал, было за что. Корбут удалось его вытащить, депортировали в Белоруссию. Сейчас он в России, но и здесь попадался на распространении запрещенных веществ. Леня рыдал, рассказывая о Ричарде: «Я думал, он моя опора и поддержка на старости лет, а оно вот как вышло!» Это его боль и трагедия.

Мы дружили лет 20, с тех пор как я делала передачу о «Песнярах». Я месяц назад была у него в гостях в Минске. Зашла в квартиру - Леня полулежит на диване. Он был пьян и просил принести ему водки. Я отказалась. Он жаловался, что его никто никуда не приглашает, совсем без работы, все его забыли. И жена предала. Она только трясла с него деньги. Он зубы сжал, смотрю, по уголкам губ пена пошла… Спрашиваю: «Врача?» «Не надо, - отвечает в общем твердо. - Отлежусь». Я уехала. А потом узнала, что этим вечером он попал в больницу и через четыре дня, не приходя в сознание, скончался.

Мне было очень жаль Леню. Он не представлял себя без сцены, говорил, что одинок. Жил в бедности, всеми покинутый. Он был очень хороший человек, но не смог пережить забвение. Он болел. У него был сахарный диабет. Ему нельзя было столько пить. Отказали почки…

КСТАТИ

Крутил роман с Пугачевой?

Как-то Леонид Борткевич рассказал журналистам про свой давний роман с Аллой Пугачевой, показав их совместное фото. С его слов, они познакомились в 1975 году в Каннах на фестивале MIDEM. Тогда Пугачева была замужем за режиссером Александром Стефановичем. Впрочем, сам Стефанович сомневается, что между Борткевичем и Пугачевой что-то было. Он уверен, что это просто легенда, которые так любят придумывать артисты, чтобы поднять себе рейтинг.