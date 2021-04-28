Дубай намерен переориентироваться на прием богачей

Либеральные меры предназначены, в первую очередь, для привлечения жителей Запада Фото: REUTERS

Власти Дубая стали приглашать участников популярных западных телешоу, а также звездных блогеров для того, чтобы те приехали в эмираты и стали рассказывать о тамошней красивой жизни.

- Это наши новые послы, - рассказывает старший научный сотрудник Фонда стратегических исследований и вице-президент Средиземноморского института исследований Ближнего Востока Аньес Леваллуа в интервью Le Point. - Они обладают силой воздействовать на умы людей, пусть иногда и против своей воли, поэтому мы надеемся, что с их помощью разрушим стереотип о консерватизме нашего общества. Мы хотим представить Дубай миру как прогрессивную монархию.

Первыми в командировку класса luxe отправились модель из Франции, участница реалити-шоу Набилла Вергара, телеведущая и актриса Кэролайн Ресивер и фотомодель Джессика Тивенин.

У каждой их них - более миллиона подписчиков в соцсетях. Задача девушек - показать и рассказать своим фолловерам о роскошной жизни, которая ждет их по приезду в Дубай.

Они публикуют снимки дорогих яхт и авто, пишут о безопасной жизни в ОАЭ, о бутиках, в которых можно сделать выгодные покупки.

Стратегия развития Дубая основывается теперь на его привлекательном имидже. Лишенный нефтяных ресурсов, этот эмират всегда позиционировал себя как самый открытый из семи членов Объединенных Арабских Эмиратов.

- Отказавшись зависеть от остальных, Дубай проявил изобретательность, диверсифицируя свою экономику за счет продажи недвижимости, развития транспорта, услуг и ритейла предметов роскоши, - объясняет Леваллуа.

В ноябре 2020 года Объединенные Арабские Эмираты пересмотрели свой Уголовный кодекс в пользу большего количества личных свобод: употребление алкоголя стало более свободным, сожительство вне брака перестало быть вне закона. Все эти либеральные меры предназначены, в первую очередь, для привлечения жителей Запада.