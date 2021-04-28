«Я узнал об акции в 2014 году – рассказывает волонтер фонда Сергей, - Я всегда был сторонником здорового образа жизни, увлекаюсь футболом и бегом. А тут сильно зацепили истории семей, которым фонд помогает сохранить детей. И я решил помочь, чтобы детишки не разлучались с родителями».

Любой желающий, как профессиональный бегун, так и начинающий, может заполнить заявку на сайте, получить личную страницу для сбора пожертвований и… реализовать свою беговую цель: увеличить дистанцию, подготовиться к марафону, улучшить скорость и результаты или просто начать бегать каждый день.

Участники рассказывают о своих целях и о деятельности фонда в социальных сетях и таким образом собирают деньги для профессиональной системной помощи кризисным семьям с детьми по программе профилактики социального сиротства «Не разлей вода».

«Я сам многодетный отец, и я понимаю, как важно детям расти в любви и заботе, в семье. Поэтому я участвую в акции «Помогу на бегу» каждый год. Своим примером я хочу показать, что помогать регулярно тем, кто в этом нуждается, просто и легко!»

Регулярность роднит спорт и благотворительность. Бесполезно заниматься спортом раз в год, так же и помощь нуждающимся – это полезная привычка, которая укрепляет и оздоравливает не только нас самих, но мир вокруг нас.

Благобегун – это человек, которому небезразлична определенная социальная проблема. Он привлекает к ней внимание окружающих, тем самым внося свой вклад в ее решение.

Не всегда достаточно просто дать денег, даже большую сумму. Нереально решить в одиночку глобальную проблему, такую, как социальное сиротство.

Смысл благотворительного бега – в расширении круга людей, которые узнают о существовании проблемы и присоединяются к ее решению.

Ведь это замечательно, что мы можем помогать, используя свое хобби и занимаясь полезным для здоровья делом.

По статистике, на призыв о помощи от представителя благотворительной организации откликается всего 1 человек из 1250. А на призыв обычного человека, предлагающего своим друзьям и знакомым поддержать выбранный им фонд, откликается 1 из 4 человек!

«Друзья и знакомые на мое участие в акции реагируют по-разному. Кто-то мыслит шаблонами, считают, что все фонды – мошенники. Кто-то сразу переводит деньги, как только видит просьбу. А кто-то уточняет, спрашивает. Я считаю, что помощь всегда должна идти от сердца. Желаю каждому найти то направление, которое откликнется в нем желанием помочь. Поэтому мне нравится рассказывать друзьям о фонде и его деятельности, о людях, которым он помогает».

Благотворительная акция «Помогу на бегу» - это социальный челлендж, который может стать дополнительной мотивацией как для начинающих бегунов, так и для профессионалов.

Желание помогать со временем преобразится в черту характера, а пробежки станут ежедневным и необходимой привычкой.

«В этом году я поставил себе более масштабную цель, чем раньше. Хочу пробежать дистанцию больше обычного марафона, я выбрал треи ловую дистанцию 50 км. Мои цели в самом начале, семь лет назад, и сейчас значительно различаются. Первой моей целью было просто «бегать каждый день». У меня личная мотивация на высоком уровне, не могу сказать, что мне необходима дополнительная. Но есть желание помочь фонду и его подопечным, поэтому я участвую каждый год».

Движение благотворительного бега – самый развитый вид волонтерского фандрайзинга. И Благотворительный фонд «Дети наши» присоединился к этому мировому тренду одним из первых в России.

За 7 лет команда благобегунов помогла фонду собрать более 2,6 млн рублей на оказание помощи детям в беде. И все эти деньги направляем на комплексную помощь детям в беде. Специалисты фонда – социальные педагоги, психологи, юрист – помогают подопечным семьям преодолеть жизненные трудности, выйти на устойчивый, стабильный уровень жизни, чтобы родители могли самостоятельно воспитывать своих детей.

Сейчас на попечении фонда 89 семей и 205 детей.

Присоединяйтесь к акции благотворительного бега «Помогу на бегу» и помогите спасти детей от детских домов!