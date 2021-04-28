Историю блокадного Ленинграда теперь можно узнать из мобильного приложения

Приложение «Слушая сердцем» - это аудиогид по Петербургу, но состоящий не из сухих энциклопедических сводок, а из спектаклей.

В преддверии Дня Победы ежегодно вырастает интерес к истории городов-героев. Теперь узнать её будет ещё проще. Например, чтобы погрузиться в воспоминания жителей блокадного Ленинграда, достаточно будет установить приложение на телефон. История города в самые страшные годы будет рассказана строчками из дневников и писем, которые всегда потрясают больше любого блокбастера о войне.

Приложение «Слушая сердцем» - это аудиогид по Петербургу, но состоящий не из сухих энциклопедических сводок, а из спектаклей. Все они основаны на реальных событиях, написаны по дневникам врачей, рабочих, артистов и даже школьников. Первый спектакль рассказывает историю подростков Лены Мухиной и Миши Тихомирова, у которых зимой 1941-1942 года могла случиться любовь. Поскольку это в первую очередь гид, то по ходу всего действия будут рассказы о местах, архитектуре, знаковых зданиях. Например, глазами Лены Мухиной и Миши Тихомирова можно увидеть Витебский вокзал военного времени. А позже появятся повествования о заводах Ленинграда, Дороге Жизни, Кронштадте и зоопарке.

Авторы проекта подчёркивают, что такой формат позволит привлечь к изучению Великой Отечественной молодёжь:

- Я стала замечать, что люди 14-25 лет перестают помнить историю. Они не разговаривают с ветеранами, у них уже нет доступа к бабушкам и дедушкам, которые могут рассказать свою личную историю, свои чувства и переживания от военных событий тех лет, - рассказывает создатель приложения «Слушая сердцем» Ольга Айнабекова. - Ведь дневников много, они все сохранились - но никто их не читает. Так родилась идея делать спектакли именно в аудиоформате.

Интересно будет, конечно, не только молодёжи: в спектаклях звучат голоса известных многим артистов. В первых сюжетах сыграли артист Максим Виторган, драматург Александринского театра Татьяна Рахманова, композитор-лауреат премии «Золотая маска» Владимир Раннев, режиссер нестандартных перформансов и лауреат премии «Золотая маска» Кирилл Люкевич. Впрочем поучаствовать в озвучке таких трогательных и важных архивов решили и бизнесмены, и блогеры, и стримеры. Следующие гиды в приложении будут появляться к памятным датам: 22 июня - начало войны, 8 сентября - начало блокады и 27 января - день снятия блокады.

Показательно, что осуществить затею получилось в знаковый для Петербурга год — в сентябре 2021 будет 80 лет со дня начала блокады. Всё сложилось благодаря победе разработчиков в конкурсе социальных проектов по направлению “Сохранение исторической памяти” Фонда президентских грантов. Теперь команда проекта рассчитывает перевести гид на иностранные языки и даже сделать открытую платформу, на которой каждый сможет разместить свой спектакль на военную тему.