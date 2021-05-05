Как говорить с детьми о Великой Отечественной войне: пять советов психолога

Пусть каждый родитель сам решит, насколько он готов раскрыть ребёнку правду о войне Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

«А ты знаешь, какой завтра праздник?» 9 мая многие родители используют как повод для серьезного разговора о важнейшем событии. И нередко попадают в тупик. Нужно ли рассказывать ребенку о том, какой страшной ценой досталась Победа, или правильнее умолчать о миллионах убитых, замученных, пропавших без вести? На чем заострить внимание? Какие образы и примеры использовать, чтобы было понятно и чтобы зацепило? И в то же время чтоб детсадовцы не просыпались в ужасе? Ведь малыши и даже школьники героев-ветеранов, увы, видели только на фотографиях, дедушка их не сажал на коленку и не рассказывал про войну.

Зато они хорошо знают мультяшных супергероев с суперспособностями, да и в войнушку играют не на улице с деревянными автоматами, а сражаются с монстрами на компьютере. За советом мы обратились к детскому и семейному психологу Анне Быковой), автору популярной серии книг о воспитании детей «Ленивая мама».

1. Как взрослому повести разговор, чтобы и интерес пробудить, и не напугать?

- Интерес не должен быть единственной эмоцией, когда мы говорим о войне. Печаль, скорбь, тревога, мужество, сострадание, любовь к ближнему, желание сохранить мир, признание ценности мирной жизни – в этом смысл разговоров о войне. Важно не просто рассказать об историческом факте, а затронуть струны души. Специально для детей за послевоенные годы создано много художественных произведений о войне. Книги, фильмы, мультфильмы. Из современных фильмов могу выделить «Крик тишины» и «Сестрёнка» - их можно смотреть вместе с дошкольниками. Детям будут ближе и понятнее переживания главных героев, если они близки по возрасту.

Можно вместе с ребёнком рассматривать старые фотографии в семейных альбомах, рассказывать о родственниках, которые жили в годы Великой Отечественной. Как война повлияла на их жизнь? Рассказывать не только о подвигах и медалях. О голоде, лишениях, потерях. Естественно, дозировать информацию, учитывая возраст и степень впечатлительности ребёнка.

2. Психологи нередко советуют рассказывать детям истории пионеров-героев — мол, так понятнее. Но многие дети-герои были жестоко убиты. По вашему мнению, это удачный ход?

- Я тот ребёнок, которому в детском саду (а это происходило в начале 80-х) много рассказывали исключительно о пионерах-героях и вообще о героях и их подвигах. Портреты пионеров-героев висели на стенах группы и музыкального зала. Воспитатели постарались, я знала всех героев по именам и могла цитировать тексты об их подвигах. На них призывали равняться. Могу сказать, что в свои пять лет я имела убеждение, что война – это возможность для подвига. «Жаль, что сейчас нет войны, а то я бы пошла воевать и тоже стала героем.» Странно, но ужасы пыток, хотя о них тоже говорили, прошли мимо детского сознания. У пятилетнего ребёнка критическое мышление ещё не сильно развито.

По-моему, это совершенно не удачный ход. Понятнее, когда детям рассказывают о детях, их ровесниках, но неправильно рассказывать только о героях. Чтобы война не стала синонимом геройства.

Сейчас, когда детей берегут от негативной информации настолько, что даже переписывают старые сказки, создавая новые, в которых волк уже не ест козлят, ужасы войны тем более предпочитают скрывать, чтобы не травмировать детскую психику. В результате про голод, лишения, потери, смерть умалчивают, исключая их из цепочки ассоциаций, оставляя только праздник Победы. Что получаем в детском восприятии? Война - Праздник - радость. Раскрывая тему войны, нельзя обходить тему смерти. Это не спортивное состязание, где одна из команд оказалась сильнее и празднует победу. Если не готовы обсуждать с ребёнком тему смерти, не поднимайте тему войны и Победы. Поэтому утренники ко Дню Победы в детском саду для трёх-четырехлетних детей я бы убрала, чтобы не сформировать у детей упрощённое плоское понимание праздника. Пусть каждый родитель сам решит, насколько он готов раскрыть ребёнку правду о войне.

За советом мы обратились к детскому и семейному психологу Анне Быковой Фото: Личный архив

3. Как отвечать на детские вопросы вроде: почему началась война, что значит убивать, почему одни убивают других, что такое подвиг, что такое патриотизм, почему 9 мая праздник, если погибло столько людей…

- Нет единого правильного «как». Спорят историки, спорят философы, спорят социальные психологи. Сначала нужно самому найти ответы на эти вопросы, исходя из своей идеологии, системы ценностей и верований. А потом адаптировать свою версию для понимания ребёнком.

4. В чатах педагоги, да и родители сокрушаются: современным детям что Великая Отечественная, что война 1812 года, что ледовое побоище – события далекого прошлого. Потому и не впечатляет. Важно ли достучаться до сердца - чтобы ребенок прослезился или как-то иначе проявил эмоции? А если не проняло?

- Можно иначе сформулировать вопрос. А почему нас, взрослых, не впечатляет война 1812 года? Тогда тоже ломались людские судьбы, тоже проливалась кровь. Умирать одинаково страшно в любом веке.

Важно ли достучаться? Зависит от цели, которую мы преследуем. Если наша цель - сформировать определенные нравственные ценности, а не просто рассказать об историческом факте, тогда важно, чтобы появились эмоции. Тогда события нужно раскрывать не через сухие цифры, а через судьбу простых людей и сопоставление себя с ними.

5. Что делать, если родители против парадов, милитаризации и прочего, что обычно входит в понятие воспитания патриотизма. Можно ли и нужно ли запрещать детям петь военные песни в школе, участвовать в реконструкциях?

- Запрещать не нужно, но можно рассказывать ребёнку о своём отношении, транслировать свою систему ценностей, при этом не осуждая других. Ребёнок сам решит, хочет он в этом участвовать или нет. Он может разделять взгляды родителей, но при этом участвовать в школьном мероприятии, просто чтобы не отрываться от коллектива.

Думаю, все согласны с тем, что не существует единственно правильного способа отдыхать. Кто-то любит дома в одиночестве читать книгу, кто-то предпочитает уехать в новое место с большой компанией друзей. Аналогично не существует единственно правильного способа радоваться или горевать. Мы все разные. И обходиться с травмами поколений тоже каждый предпочитает по-своему. Люди, прошедшие войну, интуитивно находили свой способ справляться. Кто-то старался забыть и избегал любых напоминаний о войне. Кто-то, наоборот, чувствовал потребность говорить о ней. Кто-то 9 мая плакал на могилах однополчан. Кто-то, глядя на салют, ликовал, что смог выжить. Как тогда, так и сейчас, в семьях есть разное отношение к этому дню, разные ведущие эмоции, разные традиции. Можно уважать эту разность.

КОНКРЕТНО

Что сказать дошколенку

Примерный план: почему началась война, кто напал на Советский Союз, кто такие фашисты, сколько длилась война, кто победил, какой праздник отмечаем 9 мая.

Говорим упрощенно, чтобы ребенок понял: «Когда твой прадедушка был таким же маленьким, как ты сейчас, на нашу страну напали очень злые люди - фашисты. Хотели отобрать поля, леса, реки, города, дома, а всех жителей выгнать. Наши солдаты встали на защиту родины и победили захватчиков. 9 мая мы теперь отмечаем день Победы и говорим спасибо нашим защитникам за мир».

Чем еще дополнить рассказ о войне?

- Моряки, летчики, связисты, саперы – это те, кто участвовал в боях. Но работа на победу шла и в тылу: женщины, дети, пожилые люди без отдыха и выходных помогали, чем могли – шили форму, пекли хлеб, делали на заводах оружие, танки, снаряды.

- 13 городов России, Украины и Беларуси получили почетное звание «город-герой» за то, что их жители проявили особый героизм и мужество, защищая свою родину. Это Москва, Брест, Одесса, Ленинград, Киев, Севастополь, Мурманск, Тула, Минск, Новороссийск, Керчь, Сталинград (сейчас Волгоград), Смоленск.

- Военные награды – ордена и медали – вручали самым храбрым воинам: и командирам, и простым солдатам.