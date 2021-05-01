«Надеюсь, не будет таким, как я»: Сын Авербуха неожиданно отреагировал на будущего ребенка Арзамасовой

Лиза Арзамасова и Илья Авербух станут родителями. Фото: Инстаграм.

Супруги Лиза Арзамасова и Илья Авербух 30 апреля поделились с поклонниками своей радостью: у них будет ребенок. Малыша 26-летняя актриса родит в конце лета или в начале осени. По словам 48-летнего продюсера, они с женой уже знают пол наследника и очень рады, что скоро станут родителями. Весь день Лиза в Инстаграме принимала поздравления.

Позже на новость отреагировал и сын Ильи Авербуха от фигуристки Ирины Лобачевой. 16-летний Мартин оставил шутливый комментарий на странице Арзамасовой, с юмором высказавшись о предстоящем появлении на свет брата или сестры.

- Надеюсь, не будет таким разгильдяем, как я, - написал молодой человек.

- Мартин, ты прекрасен! – ответила ему его беременная мачеха.

Мартин признался, что ему тоже уже известен пол ребенка, но его попросили сохранить эту информацию в секрете.

Лиза быстро подружилась с сыном Авербуха Мартином. Фото: Инстаграм.

Знаменитый фигурист и звезда сериала «Папины дочки» поженились в декабре прошлого года. И с тех пор стали одной из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. Причина – большая разница в возрасте: целых 22 года. К тому же влюбленные не афишировали своих отношений, справедливо полагая, что счастье любит тишину. Вот и сейчас они до последнего держали новость о беременности Лизы в тайне. И решили рассказать ее, когда животик будущей мамы стал уже сильно заметен. Видимо, супруги рассудили, что все равно долго не смогут сохранять беременность Лизы в секрете.

Сейчас Илья и его молодая жена живут вместе с сыном продюсера Мартином. Лиза и Мартин сдружились и отлично ладят, тем более, что разница в возрасте между актрисой и ее 16-летним пасынком не так уж и велика. С матерью мальчика фигуристкой Ириной Лобачевой Авербух развелся 13 лет назад, супруги прожили вместе 12 лет.

Илья Авербух - один из самых высокооплачиваемых российских продюсеров. По оценкам экспертов, на ледовых шоу он зарабатывает не менее 2,3 миллиона долларов в год. Ради молодой жены и будущего ребенка Илья затеял строительство нового дома на Истринском водохранилище.

С Лизой Илья начал встречаться, когда ей было всего 17 лет. Продюсер приметил актрису во время шоу «Ледниковый период»: он был звездным тренером, а она - одной из участниц популярного телепроекта. Влюбленные долго скрывали свой роман. Об их отношениях стало известно в июле этого года. К тому времени звезда «Папиных дочек» и известный фигурист уже жили под одной крышей и, по видимому, подумывали о свадьбе. После новости об их бракосочетании Ирина Лобачева тепло отозвалась о Лизе и поздравила молодоженов, пожелав им счастья. Видимо, бывшая и нынешняя супруги продюсера сумели наладить дружеские отношения.