"Времена почище": Россияне поддержали экологическую акцию "Чистых Игр"

Весенний Кубок Чистоты прошел в 59 городах по всей России Фото: пресс-служба Чистых Игр

Начало мая - традиционное время не только для шашлыков, но и для субботников на природе. А то, что уборка мусора может быть занятием не только полезным, но и очень веселым, решили напомнить организаторы Чистых Игр.

Чистые Игры - это командные соревнования по сбору мусора. Их в 2014 году придумали активисты из Санкт-Петербурга и с тех пор Игры покорили сотни городов не только по всей России, но и по миру.

По правилам, участники Игр очищают зеленые территории, состязаясь в количестве собранного мусора, попутно решая загадки и используя мобильное приложение. "Как Pokemon Go, только с мусором" - описывают его организаторы.

В конце апреля Чистые Игры провели традиционный масштабный турнир: Весенний Кубок Чистоты. А 1 мая были подведены его итоги: в 59 городах по всей России прошло 79 соревнований. 7 760 участников собрали 115 тонн отходов.

В Казани на уборку мусора вышло больше тысячи человек Фото: пресс-служба Чистых Игр

В итоге в турнире победила команда Aware из Санкт-Петербурга. Причем ребята доказали, что главное - не количество участников, а энтузиазм. Ведь команда состоит всего из двух человек: Никиты Рубцова и Софии Кудрявцевой. Но они оказались самыми активными и заработали первое место в рейтинге.

Победители Кубка - команда Aware из Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба Чистых Игр

Кроме того, в этом году впервые Чистые Игры вместе с ВКонтакте запустили челлендж #временапочище. Старт ему дал исполнитель того самого легендарного хита, солист группы “Мумий Тролль” Илья Лагутенко. Он призвал россиян поддержать экологическую акцию и принять участие в очистке природных территорий от мусора.

Каждый мог рассказать о месте, которым дорожит, снять видео с его уборки и выложить его в Клипы в соцсети ВКонтакте с хэштегом #временапочище.

- Кажется, что в уборках участвуют либо экологи, либо те, кого “заставили” на работе или учебе. Но это совсем не так. Мы заметили, что на каждые Чистые Игры приходят обычные люди: друзья, семьи с детьми, жители соседних районов. Мы запустили челлендж, чтобы понять, что движет неравнодушными жителями, какие истории заставляют бороться с мусором, и поделиться этими открытиями с целой страной, - говорит руководитель проекта Чистые Игры Дмитрий Иоффе.

Итоги Весеннего Кубка Чистоты Фото: пресс-служба Чистых Игр

Свои видео записывали как участники Весеннего Кубка Чистоты, так и просто неравнодушные россияне. К участию в челлендже многие подошли креативно: показали акробатические номера, избавились от мусора звуковыми волнами, один из участников стойко продолжал уборку несмотря на снег, а команда из Обнинска собрала из найденного мусора человечка - обитателя Гурьяновского леса.

Жюри определило шесть победителей в трех номинациях: “С огоньком!” для самых позитивных, “Лучший пример” за качество проработки замысла и “Лучшая история” за самый трогательный рассказ. Победители получат призы от партнеров: экошопперы с дизайном “Мумий Тролля” и плюшевых Персиков, тех самых котиков со стикеров Вконтакте.

Посмотреть на ролики победителей можно в соцсети ВКонтакте по ссылке.