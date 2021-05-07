«Никакого инсульта!»: Александр Маршал дал первое интервью после сообщений о болезни

Александр Маршал Фото: Борис КУДРЯВОВ

В начале марта появились тревожные сообщения о госпитализации Александра Маршала. В СМИ сообщалось, что 63-летний музыкант был доставлен в Одинцовскую ЦРБ, куда его якобы привезли врачи «скорой», заподозрившие у артиста предынсультное состояние.

Однако сейчас с Александром все хорошо, музыкант уже приступил к работе. Первое интервью Маршал дал "Комсомолке".

- Ничего страшного со мной не произошло. Никакого инсульта не было, просто поднялось давление. Журналисты все преувеличили, - объяснил kp.ru Александр Маршал. - Кто-то увидел, что я заезжал в больницу и началось...

Все нормально у меня. Я иногда вообще читаю про своих друзей, что они умерли. Про живых людей так пишут! Я честно говоря, не читаю все это, но если вижу в соцсетях гадости, сразу блокирую.

- Вы сейчас записали военную песню «А дома зацвела сирень» на стихи Михаила Гуцериева. Вашу семью Великая Отечественная война наверняка тоже затронула?

- Отец мой был военным лётчиком, но не воевал, ему было всего 9 лет, когда война началась. Я люблю пересматривать старые фильмы о войне - «В бой идут одни старики», «Баллада о солдате», «Они сражались за Родину». И сын мой Артём, когда был маленьким, садился рядом и смотрел эти картины вместе со мной. Знаю, что эти фильмы его тоже зацепили.

А дед мой Иван Кузьмич был кавалеристом, прошёл всю войну, дошёл до Австрии. У него был конь Орлик, который прошёл с ним до 44 года. Потом коня ранило, осколком вырвало бок. Дед говорит: «Мы упали с ним. Смотрю, конь лежит ещё живой, у него слеза катится. Фельдшер осмотрел его и говорит, мол, Кузьмич, застрели его. Но я не смог, ребят попросил, они его застрелили. Больше таких умных коней у меня не было».

День Победы святой праздник для меня. Иногда один отмечаю, наливаю боевые сто грамм, беру корочку хлеба, кладу боевые ордена дедушки на стол.

От деда остались на память два ордена красной звезды, медаль за отвагу, за взятие Будапешта, за победу над фашисткой Германией. Для меня это дорогой праздник с детства. Помню, дед надевал парадный костюм, ордена и я шёл с ним гулять, гордился, что у меня такой дедушка.

Так что для меня тема войны и веры являются очень личными, и они неразрывно идут вместе, занимая важное место в моем творчестве.

«Над нами плачет Серафим...» — мимо этой строчки, написанной Михаилом Гуцериева, не пройдёшь. Серафим Саровский — святой, который был канонизирован православной церковью в 1903 году. Великий святой, который плачет над погибшими солдатами в этой войне. Это самый сильный образ в нашей новой песне.

В моем репертуаре вообще много военных песен. Я недавно записал альбом «Высота», посвятил своему отцу. Там есть песня о нем, о лётчиках.

9 мая буду выступать в Красноярске, буду петь песни военных лет, они мне нравятся, стихи все в десятку. Они впитаны с молоком матери. Пою и вспоминаю, каким дед был молодым и ветераны были живы.

- Как на вас отразилась пандемия? Команду удалось сохранить?

- Концерты потихоньку возвращаются. Приходилось тяжело, но мои ребята без зарплаты не остались, платил им из своего кармана. Не так, конечно, как за концерты, но прожиточный минимум выплачивал. Сейчас времена непростые и непонятно, когда в нашем цеху все наладится. Я слышал, люди уходят даже из классической музыки, ищут себя в других профессиях.

Это нам наказание, что мы так равнодушно относимся к друг другу. И не вчера это началось. Вот, смотрите, развалился Советский Союз и пошел брат на брата. Да, многие критиковали союз, но ведь ничего подобного не было в мире, все наши народы были дружны, мы не задумывались о национальностях и распрях.

О ЧЕМ НОВЫЙ ХИТ?

Идеей для создания песни «А дома зацвела сирень» послужило стихотворение Михаила Гуцериева «Я родился в Таганроге», посвящённое легендарному Михаилу Таничу — поэту, почётному гражданину Таганрога и ветерану Великой Отечественной войны. Музыку к песне написал Андрей Мисин.

«Я родился в Таганроге» — попытка символически передать ужас войны, донести до читателя «злой запах» смерти, бессмысленность гибели моих героев. Это антивоенное стихотворение», — рассказал о песне Маршала Михаил Гуцериев.

Я рано утром, до зари,

С моим врагом в раю гулял.

Клялись мы в дружбе на крови,

А дома колокол упал.

Именно это четверостишие больше всего вдохновило композитора Андрея Мисина.

«Клясться в дружбе на крови — это сильнейшая метафора. Рай — место дружбы. Это место, где мы встречаемся со своими врагами и клянёмся в дружбе на крови», — поделился впечатлениями композитор.

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