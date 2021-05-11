Буффон уходит из «Ювентуса», но не заканчивает с футболом

Во вторник легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон сообщил, что покидает туринский «Ювентус», в который пришел еще в 2001 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон сообщил, что покидает туринский «Ювентус», в который пришел еще в 2001 году.

«Мое будущее известно. В этом году мы окончательно прекращаем этот прекрасный и очень длинный опыт работы с "Юве". Думаю, я все отдал туринскому клубу, при этом получил от него очень много и даже больше, чем можно себе представить. Теперь пришло время прекратить наше сотрудничество, и это нормально, чтобы быстрей пережить это расстройство”- говорит Буффон.

При этом 43-летний голкипер не собирается окончательно вешать бутсы на гвоздь.

«Что дальше? Либо я прекращаю играть, либо я нахожу другую ситуацию, которая даст мне стимул играть, или передавать свой жизненный опыт», - продолжает известный голкипер, сыгравший за «Ювентус» 683 матча, в 322 из которых он не пропустил.

Буффон, отмечают итальянские СМИ, действительно уходит вовремя, ведь в следующем сезоне «Ювентус» ожидают большие проблемы. Президент федерации футбола Италии заявляет, что если «Юве» окончательно не выйдет из скандальной Суперлиги, его просто не допустят в Серию А. Впрочем, 15 лет назад после «Моджигейта» туринский суперклуб был лишен чемпионства и сослан в Серию B, но на следующий год вернулся в элиту итальянского футбола.

А тем временем над главным тренером Андреа Пирло сгущаются тучи. Сейчас «Ювентус» идет только на пятом месте в чемпионате Италии и борется за зону Лиги чемпионов. При этом вице-президент клуба Павел Недвед заявляет, что Пирло и Роналду остаются в команде. Надолго ли?