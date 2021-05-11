Глава НАК после стрельбы в школе Казани предложил ограничить насилие в компьютерных играх

«КП» обратилась за комментарием к глава Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

После того, как в школе №175 в столице Татарстана произошла трагедия, когда бывший ее ученик вошел в здание с оружием, открыл огонь, убив и ранив детей и учителей, вновь встал вопрос о безопасности учебных заведений в стране — ведь случай, подобный казанскому, увы, не единичный (достаточно вспомнить драму в училище к Керчи — ред.).

«КП» обратилась за комментарием к глава Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову:

- Что с этим делать?

- Десять лет назад случился первый «школьный расстрел» — который был в Ясенево. Что общего в расстрелах? Во-первых — общая негативная среда, для тех, кто воспринимает и несет агрессию, и еще это - самоубийства.

- Не «синие киты»?

- Нет, но похожая история, и она пошла из Америки. Это вообще американская традиция: насолить всему миру, а потом получить и себе. Эта история разыгрывается - и она управляемая.

- В чем основная проблема ?

— Все, кто такие преступления совершают, как правило из тех, кто имеют отношение к геймерам.

- Это не болезнь?

- ВОЗ уже определила геймерство как болезнь, как зависимость, как наркотическое заболевание. Легальные геймеры, так называемые «спортсмены,» уже обратились к нам в СПЧ — как оценить степень угрозы и как защититься от нее.

- И как?

- В Китае, например, законом ограничили в играх наличие на экране красной крови. Они «денатурализовали» игры. Чтобы это было минимально привлекательно.

- Но игры — это многомиллиардный бизнес?

-Да, там все круче и круче. Когда мы пытались поднять в СПЧ эту тему — нам ее закрыли. То есть такое отношение реализуется через «стрелялки» — это правда.

- Спецслужбы ...

- Они делают очень много, выявляя подобные случаи и задерживая готовых соверешить преступление. Но они тут же встречают противодействие со стороны правозащитников. Которые начинают кричать: да вы что, это же дети! Они же ничего не могут!

- Так все же - что надо делать?

- Необходимо выработать единые правила игры. Пока единых правил нет, всем выгодно выпускать определенный контент. С насилием, на котором зарабатываются деньги. Прямо, цинично. Надо ограничить как можно быстрее «стрелялки». Любое насилие в играх. Не то, чтобы вводить ограничения по возрасту — вообще закрыть эту тему. Здоровому человеку это разве нужно?

- Но реальное оружие при том никуда не денется.

- Предлагаю вернуть систему, которая работала в СССР. Если ты охотник, то ты проходишь стажировку в реальном рабочем коллективе. Без оружия. А дальше ты имеешь право ходить пять лет только с двустволкой определенной длины ствола. Только после того, еще через 5 лет, ты можешь купить полуавтоматическое или помповое оружие. И лишь через 10 лет — нарезной карабин.

- Такой фильтр?

- Да, ты подтверждаешь свою квалификацию и рекомендации тебе дают знающие люди. Кстати, в Европе при доступности оружия случаев расстрелов мало. Там сложно им воспользоваться. Давайте ужесточение сделаем разумным. Охотничий билет почему так сегодня легко получить? Я не сторонник создания коррупционных барьеров. Но если ты реальный охотник - ты состоишь в обществе, и ты реально охотишься.

- А если тебе нужно оружие для самообороны?

- Давайте сделаем оружие именно для самообороны. Оно ранее выпускалось, с резиновыми патронами или картечью резиновой. Я не сторонник разнострелов — они приносят смерть. Зачем не служившему в армии охотничье оружие? В СССР можно было купить в магазине - но только после того, как охотничий билет получишь, походив в охотничье общество и плотно там поработав. Это единственный вариант в плане ограничения оружия.

- Вы говорили про мощнейшее игровое лобби.

- Конечно, мощное, если даже в программу школьного обучения геймерство хотели завести! Ну это надо быть полным идиотом!

Мы должны ставить рамки. Правила владения и пользования ужесточаем разумно. Ведь на каждом этаже школы не поставишь по паре охранников, а как периметр школы ты отработаешь? В школе надо ставить два уровня безопасности Чтобы оператор охраны блокировал вход, если что, как турникет на проходной. Впрочем, тут появляется вопрос о пожарной безопасности...