В Курске почтили память артистов цирка, ставших солдатами

В Курском цирке «Салют Победы» будет идти до 30 мая Фото: Денис КОРСАКОВ

Курский цирк открылся «Салютом Победы» после долгих коронавирусных ограничений. И логично, что первыми его гостями стали врачи, спасавшие людей от COVID-19, а также члены их семей. В фойе устроили отдельное представление, посвященное фронтовым медикам: на одних молодых людей и девушек в форме наносили «киношный» грим, изображающий боевые ранения, а другие проводили над ними экстренные «операции». Вокруг толпилось много зачарованных детей. А перед зданием цирка установили полевую кухню - людей кормили такой же гречневой кашей, какую на фронте ели солдаты.

А еще в фойе установили стенд, посвященный цирковым артистам на войне. Кто-то, как Юрий Никулин, его напарник по манежу, клоун Михаил Шуйдин и основатель цирковой династии Запашных, Михаил Запашный, воевали. Мало кто знает, что Никулин был контужен под Ленинградом, Шуйдин командовал танковым взводом и участвовал в форсировании Днепра, а Запашный служил на флоте и после тяжелого ранения потерял память - не мог даже вспомнить, как его зовут; память вернулась, когда он увидел цирковую мишень, которую когда-то сделал своими руками. А клоун Михаил Румянцев, больше известный как Карандаш, создал специальную цирковую бригаду, которая выезжала на фронт и выступала перед солдатами.

артистки, переодетые в медсестер, изображали операции фронтового времени на загримированных людях Фото: Денис КОРСАКОВ

Главной темой представления как раз и были были цирковые артисты на фронте. Появились на арене и клоуны, веселящие солдат сатирой на фашистов, и наездники, скачущие с красным знаменем в руках, и эквилибристы, танцующие на проволоке под «Смуглянку-молдаванку», и медведи, жонглирующие муляжами гранат… При этом в зале пахло настоящим порохом и выхлопными газами военных полуторок.

«Салют Победы» был создан в 2005 году, к 60-летнему юбилею победы в войне. Сейчас его восстановили и обновили. Анатолий Марчевский, знаменитый клоун и режиссер, многие годы руководивший Екатеринбургским цирком, так рассказывал журналистам о «Салюте Победы»:

- Эта постановка жила во мне, наверное, со дня рождения. Я - дитя советского времени, и память о тех, кто воевал, для нас священна. Я рос в маленьком шахтерском городке Свердловске в Луганской области, и моя судьба была стать шахтером - никто и не думал, что я начну работать в цирке. Но так получилось. И еще во время учебы мы ставили представления к «красным датам» - 23 февраля, 9 мая… А потом у меня возникла идея поставить целый спектакль. Сначала было не очень ясно, как это осуществить - показывать зрителям на арене бои, взрывы, ранения? Хотелось наполнить спектакль очень нежными, добрыми, уважительными эмоциями. И тут я случайно услышал песню «Журавли» с другим текстом:

Нам кажется порою, что за нами

Среди живых цветов и тишины

Торжественно равняются на знамя

Артисты, не пришедшие с войны.

В Курске почтили память артистов цирка, ставших солдатами Фото: Денис КОРСАКОВ

Именно это и подтолкнуло меня к созданию спектакля. Я вспомнил историю цирка, выдающихся артистов, которые выступали на фронте и воевали. И тогда спектакль начал потихоньку рождаться. Например, я представил себе историю воздушной гимнастки, которая ушла на фронт медсестрой, и мечтает, чтобы скорее наступил мир и она могла вернуться на манеж. И в перерыве между боями ей снится сон - как она вновь взлетает на трапеции к куполу… Низкий поклон знаменитому джигиту Тамерлану Нугзарову, основателю целой династии наездников. Он, к великому сожалению, ушел от нас год назад, но он и его дети работали над этим спектаклем, и я помню, как у него загорелись глаза, когда я рассказал ему о своих идеях. Еще не могу не упомянуть акробатов на подкидных досках под руководством Вячеслава Черниевского - то, что они творят на арене, просто невероятно, это вершина… Я видел, с какой самоотдачей артисты репетируют - было множество прогонов, но никто не уставал. И я их не агитировал - скорее, это они меня поддерживали, потому что очень хотели выпустить этот спектакль. И сегодня мы празднуем свою победу - победу артистов и Росгосцирка.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил журналистам, что Курскому цирку будет предоставлена льгота по налогу на имущество. А Сергей Беляков, гендиректор «Росгосцирка», добавил, что в скором времени будет введена в эксплуатацию гостиница Курского цирка - за последние десятилетия это первая гостиница, построенная с нуля специально для цирковых артистов.

В Курском цирке «Салют Победы» будет идти до 30 мая.