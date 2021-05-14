«Выше, чем у мировых мейджоров»: «Роснефть» опубликовала отчет о работе в первом квартале 2021 года

Компания «Роснефть» опубликовала отчет о результатах работы в первом квартале 2021 года. Несмотря на все сложности, с которыми столкнулся рынок из-за пандемии коронавирусной инфекции, в январе-марте текущего года нефтяная компания продемонстрировала сильные финансовые результаты.

«Компания получила чистую прибыль в размере 149 млрд руб., показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате налогов, процентов по кредитам и амортизации - «КП») достиг максимальной с начала пандемии величины, финансовый долг снизился на 2,9 млрд долларов, а свободный денежный поток приблизился к среднему за квартал значению докризисного 2019 года», - сообщил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ – В «ВОСТОК ОЙЛ»

Чистая прибыль компании по итогам первого квартала достигла 149 млрд рублей. Это сопоставимо с прибылью «Роснефти», полученной по итогам всего 2020 года (147 млрд рублей), кризисного для мировой экономики. Показатель почти на 3% превзошел ожидания отраслевых аналитиков: согласно консенсус-прогнозу, подготовленному на основании данных 12 инвесткомпаний и банков, этот показатель должен был достичь 145 млрд рублей. Причем показатель чистой прибыли «Роснефти» в долларах (2 млрд) за первый квартал выше, чем у таких мейджоров рынка, как Chevron 1,4 млрд долларов) и Equinor (1,9 млрд долларов).

Показатель EDITDA «Роснефти» в первом квартале вырос на 44% в годовом выражении и составил 445 млрд рублей – это максимальное с начала пандемии значение. Выручка увеличилась на 14,2% в рублях (до 1,737 трлн рублей). Объем свободного денежного потока «Роснефти» 6,5%, это выше, чем у ExxonMobil (1,7%), Chevron (1,2%) и Equinor (3,7%).

Капитальные затраты компании в первом квартале составили 225 млрд рублей (3 млрд долларов), что находится на уровне четвертого квартала и на 21,6% выше показателя первого квартала 2020 года. Рост, в основном, связан с началом реализации комплексной программы освоения новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края в рамках проекта «Восток Ойл».

«Роснефть» уделяет особое внимание контролю над затратами, и, благодаря этому, даже в сложных макроэкономических условиях удельные операционные издержки компании остаются одними из самых низких в мире. По итогам первого квартала удельные расходы «Роснефти» на добычу составили 2,6 долл./б.н.э. Для сравнения: аналогичный показатель у британской BP (без учета добычи «Роснефти») - 7,4 доллара на б.н.э.

Сумма финансового долга и торговых обязательств сократилась на 4,6 млрд долларов, в том числе сумма финансового долга – на 2,9 млрд долларов. Значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом выражении составило 2,2х. Высокий уровень финансовой устойчивости поддерживается, в том числе за счет снижения краткосрочной части финансового долга. На конец отчетного периода объем ликвидных финансовых активов в 2,3 раза превысил краткосрочную часть финансового долга.

ДОЛГ СОКРАТИТСЯ НА 40%

В конце апреля совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год в размере 73,55 млрд рублей. Традиционно компания выполняет взятые на себя обязательства перед акционерами и выплачивает более 50% от чистой прибыли. Этот коэффициент является одним из самых высоких в отрасли.

В первом квартале акции «Роснефти» стали лидером рынка по динамике роста котировок на бирже не только среди российских нефтегазовых компаний, но и в целом по всем «голубым фишкам». В течение января-марта бумаги «Роснефти» на Московской бирже выросли более чем на треть. При этом в конце марта стоимость ценных бумаг компании достигла исторического максимума в 585,15 рублей за бумагу. Динамика роста капитализации компании (в долларах – 86% на конец первого квартала в годовом выражении) превышает аналогичные показатели всех мейджоров.

Инвестиционное сообщество высоко оценивает перспективы компании. «Газпромбанк» в апреле повысил целевую цену акциям «Роснефти» почти на 30% - до 10,1 долларов за бумагу. «Акции имеют потенциал роста еще на 38%», — говорится в докладе. В результате банк включил акции «Роснефти» в число наиболее перспективных для инвестиций.

Американский Goldman Sachs в марте поднял целевую цену ГДР «Роснефти» на 41% до 10 долларов, не только подтвердив рекомендацию "покупать", но и включив компанию в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования в 2021 году.

В конце апреля инвесткомпания «Атон» повысила целевую цену акций «Роснефть» на 21% - до 9,8 доллара за ГДР. Это самое сильное повышение среди компаний нефтегазового сектора России. По мнению аналитиков «Атон», акции «Роснефти» имеют потенциал роста в 39% от текущих значений.

Эксперты инвестиционного подразделения Сбербанка Sber CIB также повысили прогнозную стоимость ценных бумаг «Роснефти» - на 23%, до 9,6 доллара за штуку. Bank of America Merrill Lynch также повысил целевую цену бумаг «Роснефти» на 17% до 9 долларов, сохранив рекомендацию "покупать" и место в списке наиболее предпочтительных объектов инвестирования.

Даже при более низких ценах на нефть (50 долларов при текущих 66 долларов) источников ликвидности «Роснефти» хватает на дальнейшее снижение долга, финансирование капитальных вложений и дивидендных выплат, считают аналитики Moody’s, отмечая, что к концу 2021 года уровень долговой нагрузки компании может сократиться более чем на 40%.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С BP

В декабре 2020 года «Роснефть» стала первой российской компанией, которая подготовила комплексный план по углеродному менеджменту до 2035 года с четкими целевыми показателями по сокращению выбросов парниковых газов.

В феврале «Роснефть» и ее многолетний партнер BP подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области углеродного менеджмента и устойчивого развития. Две компании договорились о сотрудничестве в области разработки новых низкоуглеродных подходов и программ, которые будут направлены на поддержку целей устойчивого развития. Также «Роснефть» и BP намерены объединить усилия в области разработки отраслевых методологий и стандартов углеродного менеджмента, в том числе инициатив по сокращению и предотвращению выбросов метана, а также применению технологий повышения энергоэффективности.

В четвертом квартале объем добычи нефти составил 3,75 млн барр. в сутки (45,5 млн т). В конце 2020 года «Роснефть» реализовала ряд низкорентабельных активов с целью повышения качества портфеля компании. Без учета этих активов (в сопоставимом периметре) суточная добыча увеличилась на 1% к предыдущему кварталу.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По уровню добычи нефти «Роснефть» сохраняет лидирующие позиции в мире, обгоняя ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Equinor и многих других. Добыча газа российской компанией в январе-марте составила почти 15 млрд кубометров. Это является одним из лучших показателей среди отечественных независимых производителей газа. Общая добыча углеводородов «Роснефти» в первом квартале составила 4,76 млн б.н.э. в сутки (57,8 млн т н.э.). Это - один самый высокий показатель в мире среди публичных компаний. В сопоставимом периметре добыча углеводородов увеличилась на 1,5% квартал к кварталу.

КУРС НА СЕВЕР

В 2020 году «Роснефть» нарастила проходку в эксплуатационном бурении почти на 6% – до 2,3 млн м. Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки традиционно поддерживается на уровне не менее 50%. По итогам января-марта количество вновь введенных в эксплуатацию скважин выросло на 12% год к году и составило 622 единицы. При этом количество наиболее эффективных новых горизонтальных скважин достигло 402 единиц, увеличившись на 8,6% к показателю прошло года. Доля таких скважин от общего количества введенных скважин составила 65%.

Во исполнение задания президента РФ по загрузке Северного морского пути компания реализует комплексную программу освоения новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края в рамках проекта «Восток Ойл». По состоянию на конец апреля проект «Восток Ойл» включает 52 лицензионных участка, в границах которых расположено 13 открытых месторождений углеводородов.

Продолжается освоение Эргинского кластера. В январе-марте суточная добыча на месторождениях кластера была увеличена на 43% - до 87,7 тыс. барр. в сутки (1,1 млн т). Был запущен первый пусковой комплекс объекта подготовки и транспорта нефти на Эргинском лицензионном участке. Суммарная добыча жидких углеводородов на новых крупных проектах, запущенных с 2016 г. (с учетом Эргинского участка и Северо-Даниловского месторождения), в доле «Роснефти» выросла на 2,6% год к году и 422 тыс. барр. в сутки (5,1 млн т). Доля этих проектов в общей добыче жидких углеводородов достигла 11,3%, что на 2,4 п.п. выше, чем в январе-марте прошлого года.

На Лодочном месторождении продолжается эксплуатационное бурение, инженерная подготовка объектов и строительно-монтажные работы на объектах инфраструктуры, добычи и подготовки нефти и газа. На Северо-Комсомольском месторождении завершены работы по инженерной подготовке и начаты строительно-монтажные работы по основным объектам с целью подготовки к полномасштабной разработке месторождения. В рамках опытно-промышленной разработки добыча на двух месторождениях за первый квартал выросла на 1% и составила 25,5 тыс. барр./сут. Запуск Лодочного и Северо-Комсомольского месторождений запланирован на 2022 год.

«СТАБИЛЬНО ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЫНОК БЕНЗИНОМ»

«Роснефть» является крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией России. Объем переработки нефти принадлежащими НК «Роснефть» российскими заводами вырос в первом квартале почти на 4,5% по отношению к предыдущему кварталу и составил 24,1 млн тонн. Объем переработки компанией (с учетом долей в иностранных НПЗ) вырос на 2,1%, составив 26,4 млн тонн.

В первом квартале «Роснефть» поставила в страны дальнего зарубежья 22,1 млн тонн. В том числе, поставки сырья в восточном направлении достигли 13 млн тонн, или 58,8% от общего объема реализации нефти в страны дальнего зарубежья.

«Роснефть» владеет крупнейшей в России сетью автозаправочных станций, которая насчитывает около 3 000 АЗС. По итогам января-марта компания продала 24,1 млн тонн нефтепродуктов. При этом «Роснефть» является лидером по объемам продаж на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и стабильно обеспечивает потребности внутреннего рынка, сохраняя высокую долю биржевых продаж. В отчетном квартале компания перевыполнила нормативы по продаже моторного топлива на бирже в два раза.