Десант украинских ректоров в Таджикистане прошел впустую

В Таджикистан из Украины прилетел министр образования Незалежной и 90 человек, в том числе, ректоры и представители более 80 украинских вузов. Фото: REUTERS

Примечательное обстоятельство. Стараясь противопоставить себя России, нынешняя Украина пытается вести себя с некоторыми государствами на просторах СНГ точь-в-точь, как Москва. То есть, чтобы было по-московски, но не «як у москалив».

В середине нынешней весны представительная украинская делегация, возглавляемая украинским министром образования и науки Сергеем Шкарлетом приземлилась в аэропорту Душанбе. В Таджикистан прилетели свыше 90 человек, в том числе, ректоры и представители более 80 украинских вузов. В СМИ Украины этот визит освещался очень широко, ведь, по их мнению, данный визит «открывал новые горизонты развития двусторонних проектов в области образования и науки».

Новые горизонты – это звучит, безусловно, гордо и значимо, вот только старые, уже имеющиеся, не очень масштабны. Сегодня в украинских вузах обучаются всего 139 студентов из Таджикистана. В России, к примеру, таковых более 22 тысяч человек. Бесплатно из этих 130 человек на Украине учится лишь 20 таджиков (такова украинская квота), остальные платят по полной за коммерческое образование – 3-4 тысячи долларов в год, что для многих таджикских студентов сумма неподъемная.

К тому же, у украинского образования есть еще одна ахиллесова пята в глазах иностранцев – обучение ведется на державной украинской мове. Мало того, что студенты из Средней Азии ей не владеют, так ведь потом еще и трудоустраиваться большинство их них приходит в российские компании. В таких условиях мова, скорее, препятствие для карьеры, а не сопутствующий фактор.

Кстати, Сергей Шкарлет не представляет из себя что-то исключительное. При Януковиче у власти он был верным сыном «партии регионов», которая обеспечила ему место в Черниговской областной раде. При Порошенко он быстро переметнулся в его партию и баллотировался от «Блока Порошенко», правда, безуспешно. Ну а сейчас трудно найти более последовательного «Слугу народа», чем нынешний министр. Таких «перекати-поле», которые не меняют лишь свою русофобскую сущность и проевропейскую ориентированность, сейчас на рубль пучок на любом украинском рынке. Но тем более интересно, что второразрядный министр из Украины встретился в ходе переговоров не только со своим таджикским коллегой, но и с главой МИД Таджикистана, а также с вице-премьером правительства РТ. А вот что обсуждалось на этих встречах, осталось для широкой публики неизвестным.

Вполне вероятно, что таджикские чиновники пытались что-то сделать с абсолютной свободой, которой сейчас пользуются на Украине радикальные приверженцы запрещенной в РТ Партии исламского возрождения Таджикистана. На Украине сейчас много разных радикалов, и таджикские исламисты, чувствующие себя в Незалежной вольготно, совершенно свободно вербуют себе новых сторонников, в том числе, среди студентов из Таджикистана, создают различные структуры прикрытия, организуют финансирование своей деятельности. С каким «багажом» знаний вернутся на Родину молодые специалисты, тут и гадать не приходится. Вот только гора с горой не сходятся в этом предположении. Министр образования и науки Украины – явно не та фигура, которая уполномочена решать такие проблемы. Это не МИД, и уж, тем более, не глава МВД Арсен Аваков.

Остается вариант, что Шкарлет выполнял во время этих переговоров поручение, причем, полученное им не от кого-либо из рядов украинской власти, а от представителей совсем других государств. Такое обстоятельство может объяснить и проведение переговоров, явно не соответствующих его рангу. Во только все усилия представительной украинской делегации явно пошли прахом. Поскольку в начале мая, в том числе, и на День Победы, президент Таджикистана Рахмон прилетел в Москву, где провел очень важные для РТ переговоры с Владимиром Путиным. Так что все попытки придать политике Таджикистана столь желаемую нашими заклятыми «богатовекторность» опять пошли прахом.