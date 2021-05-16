Локомотив - Урал 16 мая 2021: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура РПЛ

"Локомотив" попытается взлететь в Лигу Чемпионов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты московского "Локомотива" в воскресенье, 16 мая 2021 года, сыграют последний матч сезона. В поединке 30 тура в Черкизово на "РЖД Арене" команда Марко Николича играет против "Урала" из Екатеринбурга. Для "Локо" предстоящий поединок - крайне важен.

На неделе "железнодорожники" победили в финале Кубка России, в девятый раз в истории выиграв почетный титул. В решающем матче "Локомотив" победил самарские "Крылья Советов" со счетом 3:1. Теперь же - время самой главной битвы сезона.

"Локомотив" должен победить на своем поле "Урал" и ждать результат поединка в Грозном. Там "Ахмат" будет принимать московский "Спартак". И расклад таков, что команде Тедеско можно сыграть вничью с грозненцами. Тогда "Локо" не достанет их. А в случае поражения "Локомотив" уйдет в Лигу Чемпионов, тогда как "Спартак" - в Лигу Европы.

"Локомотив" выигрывает Кубок России чаще остальных в стране Фото: с сайта ФК "Локомотив" (Москва).

Прогнозы экспертов на матч Локомотив - Урал говорят о том, что хозяева поля должны одержать победу. А что будет в Грозном - станет известно после игры. Результат матча Локомотив - Урал и Ахмат - Спартак станут известны примерно в районе 15:45 по московскому времени 16 мая.

Матч Локомотив - Урал 16 мая 2021 года начнется в 14:00 по московскому времени. Билеты на матч Локо и Урала доступны на официальном сайте "Локомотива". Посмотреть прямую трансляцию игры Локомотив - Урал можно будет на телеканале Матч Футбол 1.