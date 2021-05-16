Тони Фергюсон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тони Фергюсон проиграл третий поединок подряд в рамках UFC. На "номерном" турнире 262 он уступил Бенеллу Дариушу. Для американца эта неудача стала довольно болезненной. Даже после завершения поединка Фергюсон не смог смириться с поражением и немного походил по октагону, прежде чем его "поймал" судья встречи.

Схватка, надо сказать, прошла при полном преимуществе Дариуша. По ходу встречи американец иранского происхождения переводил в партер соперника и уверенно владел инициативой. А во втором раунде Тони выдержал болевой прием на пятку. Но в итоге - проиграл.

Счет судейских записок боя Фергюсон - Дариуш - все за Бенеила. Итог - 30:27, 30:27, 30:27. Для Тони Фергюсона неудача в схватке с Дариушем - третья подряд. Ранее "Эль Кукуй" проиграл досрочно Джастину Гейджи и Чарльзу Оливейре. А для Бенеила Дариуша победа над Тони Фергюсоном - седьмая подряд. И в рейтинге до турнира UFC 262 у него была девятая позиция в рейтинге легкой весовой категории.