Кракены – кальмары чудовищных размеров – существуют не только в мифах

Кальмара приманили роботом-медузой. Фото: стоп-кадр видео NOAA

Удача два раза сопутствовала американским биологам, которые отправились в экспедицию по Мексиканскому заливу, организованную Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA). Они повстречали живого то ли гигантского, то ли колоссального кальмара, и впервые сняли на видео, как тот охотится на большой глубине – около километра.

Почти 9-метровый кальмар, выставленный в музее. Фото: Natural History Museum

Конечно, гиганты попадались и прежде, но лишь мертвые – выброшенные на берег.

Чудовище, длинна тела которого – без щупалец – достигала 4 метров, удалось приманить роботом E-Jelly с лампочками. Мигая тусклыми огоньками красного цвета, робот имитировал биолюминесценцию глубоководной медузы Atolla из числа тех, на которых нападают гигантские кальмары – кракены, как их еще уважительно называют.

Место встречи с кальмаром-охотником обозначено буквой F. Фото: NOAA

Кальмар 6 минут присматривался к приманке, тараща свои глаза размером с баскетбольные мячи. Подвоха не углядел и напал – на медузу, как он думал. Что заставляет усомниться в умственных способностях, которые прежде приписывали головоногим моллюскам – цефалоподам. Хорошо, что у исследователей не было цели отловить «дурачка». Им надо было его только запечатлеть на видео. А то попался бы.

Исследователи проанализировали этапы нападения кальмара на приманку. Фото: NOAA

Отчет о проделанной работе биологи опубликовали в журнале Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers – рассказали о примененных уловках, проанализировали сделанные кадры, дали советы последователям.

НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Ужасы из бездны

- В глубинах мирового океана водятся кальмары гораздо крупнее тех, которых пока удалось увидеть ученым, - уверяет в журнале Journal of Zoology Чарльз Пакстон (Charles G. M. Paxton) из Университета святого Андрея (Centre for Research into Ecological and Environmental Modelling University of St Andrews).

Сравнение размеров гигантского кальмара и человека. Фото: wikipedia.org

Так что, по мнению биолога, популярные среди моряков легенды о чудовищах-кракенах, которые утаскивали на глубину людей и топили парусные корабли, вполне могут иметь под собой реальную основу.

Пакстон полагал и полагает, что его коллеги недооценивают размеры, которых могут достигать гигантские и колоссальные кальмары. Из его статистических расчетов, основанных на находках отдельных частей тел этих головоногих моллюсков, следует: длина тел некоторые особей превышает 20 метров. Если верить Пакстону, то в мировом океане обитают несколько тысяч особей примерно такого размера. А отдельные экземпляры могут быть еще длиннее. По мнению ученого, кальмары разрастаются, чтобы противостоять кашалотам, которые их едят.

О кракенах ходят легенды. Некоторые биологи считают их правдивыми. Фото: Гравюра из II тома «Естественной истории», 1801 год

Теорию Пакстона не так давно подкрепил уфолог Скотт Уаринг (Scott C. Waring), который разглядел кальмара чудовищных размеров около острова Обмана (Десепшн), расположенного рядом с Антарктидой. Монстр виден на снимке из космоса – на одном из тех, которые использованы для создания ресурса Google Earth.

Место, в котором был сфотографирован кракен чудовищных размеров. Фото: Google Earth

Скотт приводит координаты «места встречи»: 63° 2'56.73"S 60°57'32.38"W in Google Earth.

Кальмар, который был виден из космоса. Фото: Google Earth

На мысль, что из воды выглянул кальмар, навела характерная форма туловища чудовища. Уфолог прикинул его размеры, ориентируясь на видимую часть. Получилось от 60 до 120 метров вместе со щупальцами - настоящий кракен. Такой и сам кашалотами питается.

Оценка размеров монстра: если видимая часть - около 30 м, какой он целиком? Фото: Instagram Скотта Уаринга

Как выяснил Скотт, снимок, на котором виден монстр, был сделан 9 апреля 2016 года.