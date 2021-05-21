Что съесть, чтобы улучшить память?

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Теория о том, что нормализовать функционирование некоторых органов можно с помощью определенных продуктов питания, не нова: очевидно, что рацион во многом определяет состояние здоровья. Однако может ли она стать альтернативой стандартному подходу к улучшению или стабилизации когнитивных функций?

Едим, умнеем, помним все!

Для того чтобы поддержать мозг и память в хорошем рабочем состоянии, предлагается [1] включать в свой рацион:

• жирную рыбу и льняное масло. Эти продукты содержат всем известные омега-3 кислоты. Они благоприятно влияют на когнитивные функции [2] – в том числе на память, внимание. В последнее время отмечается повышенный спрос на биологически активные добавки с этим веществом, но его можно получать и из пищи. Для этого рекомендуется не реже двух раз в неделю устраивать «рыбные дни». Но очень важно есть именно жирные сорта морской рыбы – скумбрию, сельдь… Как бы вы ни любили белую нежирную рыбу, в ней достаточного количества омега-3 не содержится;

• льняное масло также богато полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и будет хорошим решением вопроса для тех, кто по каким-то причинам не может есть жирную рыбу (аллергия, ограничения врача, вегетарианство и др.). Льняное масло обладает специфическим вкусом, к нему нужно привыкнуть. Его употребляют сырым – обычно в качестве заправки к салатам;

• яичный желток – в нем содержится витаминоподобное вещество холин. Холин благоприятно влияет на концентрацию внимания, способствует улучшению памяти, нормализации процессов мышления [3]. Свой благоприятный эффект холин проявляет вне зависимости от того, каким образом будет приготовлено яйцо [1];

• горький шоколад – и это хорошая новость. Эксперты связывают его пользу с наличием в составе как глюкозы (она, правда, не редкость в питании современного человека), так и антиоксидантов и флавоноидов в какао-бобах. Эти вещества помогают противодействовать свободным радикалам [1].

И доктор не нужен?

Однако нельзя сказать, что изменение рациона резко приведет к серьезным улучшениям когнитивных способностей.

Тем более что нарушения памяти должен корректировать исключительно специалист. Когда мы говорим о патологиях, имеются в виду состояния, ухудшающие качество жизни. Это не рассеянность, которая случается у каждого – от недосыпа и так любимой работодателями деятельности в режиме «многозадачности».

Если есть сомнения относительно своего состояния, обязательно обратитесь к врачу. Медицина сегодня способна исправить ситуацию с нарушениями памяти и других когнитивных функций. Разумеется, если не затягивать до последнего.

Если нет подозрений на серьезную патологию, пациенту могут рекомендовать щадящие лекарственные средства, с небольшим списком противопоказаний. Например, такие, как французский препарат Танакан, терапия на примере которого назначается для симптоматического лечения когнитивных нарушений [4].

В его составе - растительный экстракт EGb761. Этот компонент не только препятствует образованию свободных радикалов, но и способствует:

• улучшению мозгового кровоснабжения;

• повышению устойчивости тканей к гипоксии;

• снабжению мозга кислородом и глюкозой;

• нормализации тонуса артерий и вен;

• улучшению метаболических процессов [4].

Терапию на примере Танакана назначают в составе комплексной терапии, поскольку обычно он сочетается с другими лекарствами [5].

Помните, что перед применением любых лекарственных препаратов следует проконсультироваться у специалиста и ознакомиться с инструкцией!

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Источники:

1. https://rg.ru/2020/11/09/nazvany-piat-produktov-dlia-uluchsheniia-raboty-mozga-i-pamiati.html и https://www.kp.ru/daily/2171205.5/4317481/

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3. https://www.nj.com/healthfit/2017/05/how_eggs_can_help_boost_your_brain_power.html

4. Инструкция по медицинскому применению препарата Танакан, https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=01a787cb-70b1-48cc-9ab7-6b7a65fe321a&t=

5. X.J. Xiong et al. Ginkgo biloba extract for essential hypertension: A systemic review Phytomedicine 21 (2014) 1131–1136// Ксионг Х. Дж. И пр. Экстракт гинкго билоба при гипертензии: систематический обзор фитомедицины 21 (2014) 1131–1136.