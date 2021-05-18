ОК и ВК покажут прямые трансляции полуфинальных и финального этапа «Евровидения-2021»

Трансляции можно будет смотреть в группах Первого канала

Смотреть прямые трансляции одного из самых популярных музыкальных конкурсов можно будет, не выходя из любимых соцсетей — с 18 по 22 мая Первый канал покажет полуфиналы и финал Евровидения-2021 в своих официальных группах ВКонтакте и Одноклассниках.

В этом году конкурс проходит в Нидерландах, в городе Роттердам. Первый полуфинал состоится 18 мая, второй полуфинал — 20 мая, а финал конкурса будет транслироваться 22 мая в 22:00.

Манижа со своей песней RUSSIAN WOMAN выступит в первом полуфинале под номером три. В этот же день пользователи также увидят выступления конкурсантов из Литвы, Словении, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана, Украины и Мальты.

К старту Евровидения Одноклассники запустят отдельную ленту в разделе «Рекомендации», куда будут попадать все новости о песенном конкурсе от официальных групп СМИ в соцсети. А 20 мая во время прямого эфира онлайн-шоу «ОК на связи!» Манижа выйдет на связь со зрителями и ответит на несколько вопросов пользователей и поделится эмоциями от своего выступления в полуфинале.

Ранее социальная сеть ВКонтакте разместила рекламные щиты в поддержку Манижи после победы в национальном отборе на «Евровидение» с призывом слушать каждую женщину: русскую, таджикскую, европейскую, талантливую, смелую.

Все трансляции можно смотреть на любом устройстве в официальных группах Первого канала в ОК и VK: в десктопных и мобильных версиях соцсетей, а также в приложениях на iOS и Android.