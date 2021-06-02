Тысячи километров - не помеха для современной телемедицины

Современные информационные технологии позволяют проводить видеоконсультации с зарубежными коллегами и врачами областных поликлиник. Фото: Валерий Гомзяков

С начала следующего года в России вступит в силу новый «Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях».

- Он выстроен таким образом, чтобы пациент смог в максимально короткие сроки получить необходимую помощь, независимо от места его проживания, - поясняет главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. - Регламентирован и порядок оказания современных видов помощи, таких как консультации и консилиумы с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медработников между собой.

результате медицинская помощь должна стать более доступной и максимально приближенной к месту жительства пациента за счет грамотно выстроенной системы маршрутизации.

Здесь нужно вспомнить, что первая в России телеклиника, которая позволяет не только проводить видеоконсультации, но и мгновенно пересылать за тысячи километров весьма объемные результаты анализов и обследований, появилась еще в 2015 году. Пионером в телемедицинских технологиях стал старейший российский онкологический центр - Иркутский областной онкодиспансер, где таким образом начали проводить онлайн-консилиумы с врачами французских и немецких клиник. Сегодня же, предвосхищая положения нового порядка, телемедицина позволяет иркутским онкологам консультировать коллег из любой больницы области, а заодно и оптимизировать маршрутизацию больных в этом огромном регионе.

Так что уже сейчас любой житель Приангарья, подозревающий у себя наличие злокачественной опухоли, может явиться в онкокабинет своей поликлиники, где ему проведут все необходимые обследования, направив их результаты в областной онкодиспансер. Если у врача возникают дополнительные вопросы или нужны какие-то уточнения, он связывается с коллегами из онкокабинета и те присылают ему свое заключение, где при необходимости указывается, что больного надо направить в Иркутск. А здесь к его услугам весь спектр современных медицинских технологий и высокий профессионализм врачей - словом, все то, что позволяет Иркутскому онкодиспансеру претендовать на звание одного из лучших в стране.