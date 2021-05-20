Семь недель в изоляции и под кислородом: Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса

Сальма Хайек рассказала, что едва не умерла от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса: 54-летняя актриса дала интервью, в котором рассказала, как COVID-19 едва не убил ее. Артистка заразилась смертельно опасной инфекцией, и болезнь начала развиваться стремительно. Она провела около семи недель в изоляции в своей комнате, в какой-то момент врачи были вынуждены дать ей кислород.

В интервью изданию Variety Сальма вспоминает, что ей стало так плохо, что медики буквально умоляли ее лечь в больницу. Но актриса решила, что ни за что не ляжет в клинику.

- Мой врач умолял меня пойти в больницу, потому что мне было так плохо, - сообщила звезда. - Я сказала: «Нет, спасибо. Я лучше умру дома».

К счастью, супруг актрисы смог и дома создать ей все условия для выздоровления. Сальма живет в Лондоне вместе с мужем – французским миллиардером Франсуа-Анри Пино и 13-летней дочерью Валентиной.

Сальма уже 11 лет счастлива в браке с миллиардером Франсуа-Анри Пино. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас актриса полностью поборола болезнь, но до сих пор страдает от ее последствий. Хайек призналась, что слишком быстро устает и постоянно чувствует переутомление.

Тем не менее, сразу после выздоровления она приступила к работе. Сальма снялась в новом фильме «Дом Гуччи», главные роли в котором сыграли голливудский актер Адам Драйвер и певица Леди Гага. Картина режиссера Ридли Скотта рассказывает об одной из самых печальных страниц знаменитой итальянской династии. Детективный триллер основан на книге «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Фильм расскажет об убийстве Маурицио Гуччи, который одно время возглавлял модный дом Gucci. В 1995 году топ-менеджер был застрелен киллером у своего офиса. Виновной в заказном убийстве признали его жену Патрицию Реджани. Она просидела в тюрьме 18 лет и вышла на свободу в 2016 году.

Сальма Хайек сыграла в фильме ясновидящую и подругу Патриции Реджани, в роли которой снимется Леди Гага. К слову, Хайек наверняка появилась в картине не случайно. Семья ее мужа Франсуа-Анри Пино владеет целой модной империей - в нее входят многие известные бренды, в том числе и модный дом Gucci.

Семья Пино купила 40% акций бренда Гуччи в 1995 году – как раз после убийства Маурицио Гуччи. А затем и полностью получила контроль над модным домом. Общее состояние концерна семьи Пино оценивается в 29 миллиардов долларов, личное состояние семьи Пино – в 8 миллиардов долларов.