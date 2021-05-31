Поймать маньяка, или Курцын снимает рубашку: три новых сериала этой недели

Чем не Чак Норрис?! (Роман Курцын в образе бойца Легенды.) Фото: Канал ТНТ

Представляем три свежих проекта этой недели (смотрите их с понедельника, 31 мая, по четверг).

«По разным берегам»

Синоптик Настя Шестакова (Ольга Веникова) обожает свою работу, жизнь ее течет размеренно. Все меняется, когда ее отец-фермер (Александр Котенев) попадает в жуткую аварию. Насте не остается ничего другого, кроме как возглавить семейное предприятие. Романтическая девушка вынуждена противостоять циничному конкуренту отца Зорину (Александр Константинов), который норовит пустить Шестаковых по миру. Вдобавок Настя влюбилась в этого негодяя. И та авария - дело темное, кажется, ее подстроили... В общем, типичная для канала «Россия 1» остросюжетная драма про жизнь, про слезы, про любовь на фоне прекрасных южных ландшафтов. В проекте также снялись Татьяна Лютаева, Вера Сотникова, Анна Легчилова, Дмитрий Шевченко.

Россия 1. 21.20.

«Ле. Ген. Да»

Корявое название - это аббревиатура от «Леонид Геннадьевич Давыдов». Так зовут бойца ММА (Роман Курцын), который достигает головокружительных успехов: его вот-вот позовут в Америку представлять в октагоне знаменитую UFC. Но коварный российский босс, не желая терять спортсмена, шантажирует его: мол, оставайся, а то тебя уличат в допинге. Гордый Легенда посылает его к черту и оказывается не в Америке, а в задрипанном зале в подмосковном Чехове, где когда-то начинал. Там до сих пор работает его первый тренер (Виталий Хаев), про которого Легенда ни разу не вспомнил за все эти годы. А теперь боец и сам рассчитывает стать классным тренером в надежде вернуться на спортивный олимп хотя бы в таком качестве.

«Ле. Ген. Да» - комедия, ностальгически переосмысливающая эпоху VHS-боевиков с Чаком Норрисом, Брюсом Ли и Джеки Чаном. Старые отцовские кассеты с фильмами - источник вдохновения для героя. Немаловажная часть сериала - сцены бесконечных драк с участием Романа Курцына, то и дело сбрасывающего рубашку: надо же как-то впечатляющий рельеф показать.

ТНТ. 20.00.

«Душегубы»

Мода на сериалы про маньяков никак не закончится. На сей раз руки наших сценаристов дошли до «витебского душителя» Геннадия Михасевича, который с 1971 по 1985 год изнасиловал и убил минимум 36 женщин. Михасевичу везло на следователей: они были исключительно бестолковые, в результате чего за его преступления осудили 14 невиновных, одного из которых расстреляли. В 1987 году маньяка наконец вычислили, приговорили к смертной казни. Несправедливо осужденных реабилитировали, а следователей и судей, халатно выполнявших свои обязанности, уволили, лишили наград, одного даже посадили.

Главный герой сериала - не маньяк, а следователь Минской прокуратуры Леонид Ипатьев (Сергей Марин). Он приезжает в Витебск и понимает, что у многочисленных убийств много схожего, но сталкивается с противодействием местного следователя Михаила Шахновича (Александр Самойленко). На его стороне молодой оперативник Юра Мандрик (Сергей Чирков) и техник-криминалист Ася Круглова (Софья Синицына)...

НТВ. 21.15.