В России построят 800 новых школ для 640 тысяч детей

Строительство современного школьного комплекса в Севастополе. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Более 145 млрд. руб. выделит правительство России на строительство школ в ближайшие три года. Из них почти 33 млрд. рублей - в этом году. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в понедельник, 31 мая, на совещании со своими заместителями.

- По поручению предстоит построить еще около 800 школ, создать дополнительные места для более 640 тысяч школьников. Средства на эти цели уже зарезервированы в бюджете, - сообщил Мишустин.

Премьер также рассказал о поддержке высшего образования. Российские вузы получат 600 млн. руб. на обучение специалистов по искусственному интеллекту. Деньги будут выделяться в течение трех лет.

- Правительство утвердило правило, которое дает вузам возможность получать гранты на разработку программ обучения по профилю «искусственный интеллект», - сказал Мишустин . - Нам нужны специалисты, которые не просто освоят современную технику и оборудование, но и сами будут создавать программное обеспечение, предлагать инновационные решения в самых разных областях

По его словам, студенты смогут получить степени бакалавра и магистра по специальностям, связанным с технологиями искусственного интеллекта, а их педагоги повысят квалификацию в этой сфере.

- Рассчитываем, что через три года в наших вузах можно будет выбирать не менее из 10 программ бакалавриата, а в магистратуре будет не менее 40, - сказал Мишустин.

В правительстве рассчитывают, что за ближайшие три года более 3 тысяч вузовских преподавателей пройдут дополнительное обучение по такому профилю. Освоить новую программу можно будет в вузах по всей стране, конкурсный отбор организует министерство науки и высшего образования.

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