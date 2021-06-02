Самарская область: территория развития

Самарская область уже не первый год входит в число регионов – лидеров по реализации проектов государственно-частного партнерства и инвестиционной привлекательности для предпринимательства. Региональные власти создают максимально благоприятные условия для развития бизнеса и воплощения в жизнь масштабных инфраструктурных проектов.

– Сегодня в работе правительства Самарской области находится 73 проекта, 49 из которых оцениваются в 157 млрд рублей. Совместно с инвесторами мы уже ввели в эксплуатацию 24 объекта, где создано 1340 рабочих мест и привлечено 7 млрдрублей внебюджетных инвестиций, – отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Если в прошлые годы Самарская область делила первое место с рядом других субъектов РФ, то по итогам 2019 года мы заняли единоличное первое место, набрав максимальное количество (98,7) баллов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Не случайно достижения Самарской области в сфере ГЧП и повышения инвестиционной привлекательности ежегодно высоко оцениваются и отмечаются наградами федеральных конкурсов. Например, на состоявшемся в апреле конкурсе Building Back Better 2021 (V Международный форум проектов ГЧП Европейской экономической комиссии) сразу два проекта нашего региона вошли в лонг-лист премии. Это масштабное строительство моста через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай, и действующий областной Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии.

Соединяя берега

Проект строительства мостового перехода через Волгу сегодня является одним из главных приоритетов для региона. На сегодняшний день это один из самых масштабных российских проектов в сфере ГЧП. Он предусматривает строительство автодороги общей протяженностью 99,73 км, в том числе моста через Волгу – 3,75 км. Концессионное соглашение между областным правительством и ХП «Концессионная компания «Обход Тольятти» заключено в 2019 году. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года. Строительство самарского сегмента международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай создаст новый ареал инвестиционной активности на территориях своего прохождения, создавая новые промышленные и транспортно-логистические объекты и новые рабочие места.

В сентябре 2020 года в рамках VII Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» Самарская область с этим проектом победила в номинации «Лучший проект в сфере автомобильных дорог».

В работе Самарской области находится 73 проекта, 49 из которых оцениваются в 157 млрд рублей

Строительство автодороги общей протяженностью 99,73 км, в том числе моста через Волгу – 3,75 км

Технологии на страже здоровья

Еще один повод для законной гордости – строительство современного Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии. Он действует на базе СОКБ им. В. Д. Середавина уже несколько лет. Концессионное соглашение между правительством Самарской области и инвестором ООО «Фарм-СКД» было подписано в 2014 году. С 2017 года центр оказывает услуги населению, в том числе в рамках программы ОМС. Благодаря его появлению для самарцев стали доступны новые виды высокотехнологичной медицинской помощи. Не случайно в ноябре 2020 года Самарская область получила награду всероссийского конкурса за победу в номинации «Лучший субъект РФ по уровню развития ГЧП в сфере здравоохранения».

Благодаря государственно-частному партнерству для самарцев стали доступны новые виды высокотехнологичной медицинской помощи

Акцент на социалку

Активно готовят в регионе и проекты с применением механизмов ГЧП в социальной сфере. Реализация таких проектов только за счет внебюджетных источников финансирования достаточно затруднительна, так как для них характерна низкая норма доходности.

– Наличие бюджетного финансирования значительно улучшает экономику проекта, поэтому для региона крайне важна федеральная поддержка, – объясняет Дмитрий Азаров. – Сейчас совместно с ВЭБ.РФ правительство Самарской области привлекает федеральное финансирование на создание 9 общеобразовательных школ с расчетной стоимостью строительства 9,6 млрд рублей. Это позволит выполнить поставленную Президентом РФ задачу по переводу всех школ на односменный режим работы до 2025 года.

С применением механизмов ГЧП в регионе планируют возвести стадион на 15 тыс. зрителей в Тольятти. Предполагаемый объем инвестиций здесь может составить около 4 млрд рублей.

Все для инвестора

Благоприятные условия для реализации инвестпроектов и развития бизнеса в Самарской области создают законодательные инструменты и соответствующая инфраструктура. ОЭЗ «Тольятти» по итогам 2020 года вошла в топ-3 наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. Также она находится в тройке лидеров по числу резидентов и реализуемых инвестпроектов.

Правительство региона реализует комплексную программу совершенствования ОЭЗ «Тольятти». В нее входит развитие железнодорожной инфраструктуры (в 2021 году будет запущена железнодорожная ветка, стоимость проекта – 910,6 млн рублей) и дорожной сети (четырехполосная магистраль Тольятти – Ягодное с выходом на мост через Волгу). Благодаря включению ОЭЗ «Тольятти»в границы Тольятти у ее резидентов появились дополнительные возможности пользоваться льготами моногородов РФ. Также в ОЭЗ идет строительство готовых производственных корпусов под новых инвесторов с возможностью снять в аренду готовое здание. Это сделано для ускорения реализации проектов и снятия с инвесторов рисков на первой стадии.

С 2014 года по инициативе правительства Самарской области успешно реализуются проекты создания государственных индустриальных парков. Сегодня в регионе работает три парка – «Преображенка», «Чапаевск» и «Тольятти». На их территории локализовано 46 компаний резидентов и инвесторов, объем внебюджетных инвестиций составил 17,7 млрд руб., с начала действия парков создано 5167 рабочих мест. А сумма налоговых поступлений от резидентов и инвесторов уже превысила 6 млрд руб. (из них 5,3 млрд – в федеральную казну). Сейчас в регионе готовятся к запуску еще два парка – «Новосемейкино» и «Преображенка 2», создаваемые для расширения площади действующего парка «Преображенка».