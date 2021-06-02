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Экономика2 июня 2021 1:00

Самарская область: территория развития

Регион занимает лидирующие позиции по стране в сфере государственно-частного партнерства
Лариса СТЕПАНОВА
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Самарская область уже не первый год входит в число регионов – лидеров по реализации проектов государственно-частного партнерства и инвестиционной привлекательности для предпринимательства. Региональные власти создают максимально благоприятные условия для развития бизнеса и воплощения в жизнь масштабных инфраструктурных проектов.

– Сегодня в работе правительства Самарской области находится 73 проекта, 49 из которых оцениваются в 157 млрд рублей. Совместно с инвесторами мы уже ввели в эксплуатацию 24 объекта, где создано 1340 рабочих мест и привлечено 7 млрдрублей внебюджетных инвестиций, – отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Если в прошлые годы Самарская область делила первое место с рядом других субъектов РФ, то по итогам 2019 года мы заняли единоличное первое место, набрав максимальное количество (98,7) баллов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Не случайно достижения Самарской области в сфере ГЧП и повышения инвестиционной привлекательности ежегодно высоко оцениваются и отмечаются наградами федеральных конкурсов. Например, на состоявшемся в апреле конкурсе Building Back Better 2021 (V Международный форум проектов ГЧП Европейской экономической комиссии) сразу два проекта нашего региона вошли в лонг-лист премии. Это масштабное строительство моста через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай, и действующий областной Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии.

Соединяя берега

Проект строительства мостового перехода через Волгу сегодня является одним из главных приоритетов для региона. На сегодняшний день это один из самых масштабных российских проектов в сфере ГЧП. Он предусматривает строительство автодороги общей протяженностью 99,73 км, в том числе моста через Волгу – 3,75 км. Концессионное соглашение между областным правительством и ХП «Концессионная компания «Обход Тольятти» заключено в 2019 году. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года. Строительство самарского сегмента международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай создаст новый ареал инвестиционной активности на территориях своего прохождения, создавая новые промышленные и транспортно-логистические объекты и новые рабочие места.

В сентябре 2020 года в рамках VII Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» Самарская область с этим проектом победила в номинации «Лучший проект в сфере автомобильных дорог».

В работе Самарской области находится 73 проекта, 49 из которых оцениваются в 157 млрд рублей

Строительство автодороги общей протяженностью 99,73 км, в том числе моста через Волгу – 3,75 км

Строительство автодороги общей протяженностью 99,73 км, в том числе моста через Волгу – 3,75 км

Технологии на страже здоровья

Еще один повод для законной гордости – строительство современного Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии. Он действует на базе СОКБ им. В. Д. Середавина уже несколько лет. Концессионное соглашение между правительством Самарской области и инвестором ООО «Фарм-СКД» было подписано в 2014 году. С 2017 года центр оказывает услуги населению, в том числе в рамках программы ОМС. Благодаря его появлению для самарцев стали доступны новые виды высокотехнологичной медицинской помощи. Не случайно в ноябре 2020 года Самарская область получила награду всероссийского конкурса за победу в номинации «Лучший субъект РФ по уровню развития ГЧП в сфере здравоохранения».

Благодаря государственно-частному партнерству для самарцев стали доступны новые виды высокотехнологичной медицинской помощи

Благодаря государственно-частному партнерству для самарцев стали доступны новые виды высокотехнологичной медицинской помощи

Акцент на социалку

Активно готовят в регионе и проекты с применением механизмов ГЧП в социальной сфере. Реализация таких проектов только за счет внебюджетных источников финансирования достаточно затруднительна, так как для них характерна низкая норма доходности.

– Наличие бюджетного финансирования значительно улучшает экономику проекта, поэтому для региона крайне важна федеральная поддержка, – объясняет Дмитрий Азаров. – Сейчас совместно с ВЭБ.РФ правительство Самарской области привлекает федеральное финансирование на создание 9 общеобразовательных школ с расчетной стоимостью строительства 9,6 млрд рублей. Это позволит выполнить поставленную Президентом РФ задачу по переводу всех школ на односменный режим работы до 2025 года.

С применением механизмов ГЧП в регионе планируют возвести стадион на 15 тыс. зрителей в Тольятти. Предполагаемый объем инвестиций здесь может составить около 4 млрд рублей.

Все для инвестора

Благоприятные условия для реализации инвестпроектов и развития бизнеса в Самарской области создают законодательные инструменты и соответствующая инфраструктура. ОЭЗ «Тольятти» по итогам 2020 года вошла в топ-3 наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. Также она находится в тройке лидеров по числу резидентов и реализуемых инвестпроектов.

Правительство региона реализует комплексную программу совершенствования ОЭЗ «Тольятти». В нее входит развитие железнодорожной инфраструктуры (в 2021 году будет запущена железнодорожная ветка, стоимость проекта – 910,6 млн рублей) и дорожной сети (четырехполосная магистраль Тольятти – Ягодное с выходом на мост через Волгу). Благодаря включению ОЭЗ «Тольятти»в границы Тольятти у ее резидентов появились дополнительные возможности пользоваться льготами моногородов РФ. Также в ОЭЗ идет строительство готовых производственных корпусов под новых инвесторов с возможностью снять в аренду готовое здание. Это сделано для ускорения реализации проектов и снятия с инвесторов рисков на первой стадии.

С 2014 года по инициативе правительства Самарской области успешно реализуются проекты создания государственных индустриальных парков. Сегодня в регионе работает три парка – «Преображенка», «Чапаевск» и «Тольятти». На их территории локализовано 46 компаний резидентов и инвесторов, объем внебюджетных инвестиций составил 17,7 млрд руб., с начала действия парков создано 5167 рабочих мест. А сумма налоговых поступлений от резидентов и инвесторов уже превысила 6 млрд руб. (из них 5,3 млрд – в федеральную казну). Сейчас в регионе готовятся к запуску еще два парка – «Новосемейкино» и «Преображенка 2», создаваемые для расширения площади действующего парка «Преображенка».

Совместно с ВЭБ.РФ правительство Самарской области привлекает федеральное финансирование на создание 9 общеобразовательных школ

Совместно с ВЭБ.РФ правительство Самарской области привлекает федеральное финансирование на создание 9 общеобразовательных школ

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