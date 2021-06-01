Вино - это как нефть, только вкуснее

Еще один винный лот ушел с молотка. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В качестве лотов выступали вина отечественных производителей. При этом сами лоты на торгах отсутствовали. И вот почему. Речь шла о винах, которые еще не появились на рынке и находятся на стадии выдержки. То есть покупали не сам продукт, а будущий продукт, который со временем должен стать лучше (для хорошего вина это нормально) и, следовательно, дороже.

Речь, стало быть, идет об инвестициях в вино. Дело для России новое, а вот во Франции, например, рынок винных фьючерсных торгов существует давно. Нам, понятное дело, привычнее фьючерсы нефтяные, но теперь придется иметь в виду еще и такие. Тут, конечно, многие скажут: «Ну вы сравнили - где нефть и где вино». Но надо учитывать, что вложения в вино не просто выгодны, а входят в тройку самых выгодных в мире инвестиций (данные аналитического агентства KFLII), а бутылки, которые с годами росли в цене и продавались на аукционах за несколько сотен тысяч долларов, - это объективная реальность.

Понятно, что винный рынок во Франции сформировался потому, что прежде там веками формировались традиции виноделия. Российская винная отрасль при всех очевидных успехах последних лет пока еще в процессе развития, и инвестиции в нее кажутся многим потенциальным игрокам не самыми надежными.

Но первый аукцион в знаменитых подвалах винного дома «Фанагория» все-таки состоялся, и это хороший знак.

На торги были выставлены 28 лотов от 14 российских производителей. В каждом лоте от 125 до 300 условных бутылок. Условных потому, что вино в них будет разлито позже - в основном в нынешнем году. Хотя, например, «Кубань-Вино» свою мадеру разлили и заложили в коллекцию еще в 2008 и 2011 гг., десертный траминер - в 2013-м, а «Южная винная компания» в графе «ориентировочная дата розлива» вообще указывает: «по общей договоренности сторон».

Не сказать чтобы торги носили ожесточенный характер. Несколько лотов вообще не ушли с молотка, некоторые набрали незначительный плюс относительно первоначально заявленной цены. Что довольно обидно и само по себе, и потому, что суммы сверх номинала были предназначены на благотворительные цели - для Детской краевой клинической больницы (хотя почти миллион рублей собрать все же удалось). Но многие лоты вызвали серьезный интерес. Например, 300 бутылок сира от хозяйства «Бюрнье» при стартовой цене 350 тысяч рублей ушли за 510 тысяч.

В целом это все было весьма похоже на самый настоящий аукцион - с поднятыми вверх номерами участников, стуком молотка аукциониста, анонимными покупателями по телефону. Счастливым победителям были выданы сертификаты, они увидят свои имена на этикетках купленных бутылок. Но пустить эти бутылки в продажу они смогут лишь в том случае, если уже имеют соответствующую алкогольную лицензию или сумеют добыть ее (что сомнительно). Так что для частных лиц это вряд ли можно назвать инвестициями в чистом виде.