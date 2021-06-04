Глава Томской области: Мы перезагрузили отношения с Нидерландами

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назвал Петербургский международный экономический форум гордостью страны:

- Я помню первые форумы. И посмотрите на уровень и качество стендов сегодня! Когда слышишь краем уха, как иностранцы отзываются о наших проектах, испытываешь чувство гордости за страну.

Вместе с другими губернаторами Сибирского федерального округа Сергей Жвачкин представил на ПМЭФ стенд «Большая Сибирь».

- В Сибири исторически нельзя было прожить в одиночку, все друг другу помогали. Этот объединенный стенд мы придумали еще два года назад. Так мы сэкономили деньги и получили площадку, где можем общаться регионами, - отметил губернатор Томской области. - Объясню, для чего нужны такие форумы. В 2017 году, например, на этом форуме мы так хорошо пообщались с послом Нидерландов в России, что в итоге у нас сложилась крепкая дружба с Голландией в сфере сельского хозяйства и строительства. Посол поменялся, и мы как бы перезагрузили отношения, договорились о продолжении сотрудничества.

- Сергей Анатольевич, чем уникальна Томская область для инвесторов?

- Наш регион - это остров интеллекта в океане ресурсов. С одной стороны, у нас не так много людей - чуть больше миллиона; с другой стороны, по площади Томская область больше, чем Италия или Великобритания, есть где развернуться. Но самое главное - это мозг и люди, которые тут живут. Первый университет за Уралом появился именно в Томске, и это стало для региона определяющим фактором. Томск - единственный в России город, в уставе которого записана градообразующая роль научно-образовательного комплекса. У нас развита не только наука, но еще и высокотехнологичные компании. Практически все российские госкорпорации, весь свет нашей промышленности находится на Томской земле. И вот сегодня я подписал соглашение с одной из компаний о том, что она будет увеличивать рост своей продукции благодаря нашему научно-образовательному комплексу. Ведь задача власти - не командовать, а давать людям возможность отыскать друг друга.