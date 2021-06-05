Подростки обсуждают: "Экология — реальная проблема человечества?"

Тема десятого выпуска: "Экология — реальная проблема человечества?"

Представляем новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Тема десятого выпуска: "Экология — реальная проблема человечества?"

Спикеры программы: дети, родители и эксперты.

Сегодня в эфире специальные гости: Ирина Паршина - 17-летний пресс-секретарь волонтёрского центра Всероссийского общества охраны природы и Артем Акшинцев - академический эколог, научный сотрудник Института водных проблем РАН.

Ведущие: Петр Безменов, Юлия Голдовская и Анджелина Трошина

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен».